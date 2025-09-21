Pedro Martín, comentarista arbitral de Tiempo de Juego, explica si el gol del Barcelona es legal tras la entrada de un espontáneo: "Si no molesta..."

El FC Barcelona quería seguir la estela del Real Madrid y para ello debía ganar este domingo al Getafe en la quinta jornada de Primera División. El equipo azulgrana llegaba al choque tras ganar al Newcastle en su estreno en la Champions League y en la primera parte un doblete de Ferran Torres dejó encaminado la victoria.

FERRAN TORRES BRILLA EN LA PRIMERA PARTE

Hansi Flick sabe que la temporada es muy larga y decidió realizar cuatro cambios en el equipo titular respecto al que jugó en St James Park el pasado jueves. Las novedades en el once del Barça fueron Eric García, Christensen, Dani Olmo y Ferran Torres.

El dominio del Barça fue absoluto en los primeros compases de partido y en el minuto 15 Ferran Torres, tras recibir una maravillosa asistencia de tacón de Dani Olmo, puso el 1-0 en el marcador.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Ferran Torres celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro Garcia

Superada la media hora del partido, Eric García dio un gran pase a Raphinha y el brasileño con un toque sutil asistió a Ferran para que ampliara diferencias marcando el 2-0 en el mano a mano ante David Soria. 'El tiburón' tuvo en sus botas el hat-trick antes del descanso, pero su disparo se estrelló en el larguero de la portería azulona.

polémico tercer gol azulgrana

Tras el descanso, Flick retiró del terreno de juego a Raphinha que se jugó su expulsión por un empujón a Diego Rico antes de que De Burgos Bengoetxea señalara el camino hacia los vestuarios. El técnico alemán no quiso correr riesgos y por eso dejó al brasileño en el banquillo.

El tercer gol era cuestión de tiempo y no se hizo esperar mucho en la segunda parte. En el 62', Rashford controló un gran pase largo de Casadó y el inglés asistió en el interior del área para que Dani Olmo marcara a placer el 3-0.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Dani Olmo celebra tras anotar el tercer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro García

El gol tuvo cierta polémica, ya que se produjo en el mismo instante en el que saltaba al terreno de juego un espontáneo con una bandera de Palestia. Situación por la que el cuerpo técnico del Getafe pidió a De Burgos de Bengoetxea que anulara el gol.

LA EXPLICACIÓN DE PEDRO MARTÍN

Todo lo ocurrido en esa jugada sobre el césped del Johan Cruyff la contaron Manolo Oliveros, Helena Condis y Joan Batjori durante la retransmisión de Tiempo de Juego.

EFE La seguridad detiene al espontáneo que saltó al campo durante el Barcelona - Getafe.

Y Pedro Martín, viendo las dudas de algunos de los comentaristas, explicó si el gol podría ser anulado o no. "Si entra el espontáneo y no molesta en esa zona del campo, es gol", afirmaba el comentarista arbitral del programa.

Paco González, para resolver definitivamente la duda, preguntó si el tanto es reglamentario y Pedro Martín dijo: "Es como si hubiera otro balón en el campo, que si no molesta se puede seguir. Y se ha seguido".

CANALES DE WHATSAPP