Barcelona amanece "blanquiazul" en las horas previas al derbi: "F*** FCB"

A las 21:00h comenzará el derbi entre el Espanyol y el Fútbol Club Barcelona. Un derbi marcado por el regreso de Joan García a la que fuera su casa en las últimas temporadas. Regreso que ha generado tensión entre la afición perica y que ha llevado a que el Espanyol tome medidas especiales para que la situación no vaya a más, como por ejemplo la instalación de redes detrás de las porterías.

Las horas previas al derbi vienen marcadas también por las declaraciones de Pere Milla en el programa de humor 'Perico que vola' donde a una pregunta de un seguidor señaló que preferiría pisar a Lamine Yamal antes que a Joan García.

Horas después, el propio Lamine Yamal compartió en redes sociales imágenes de la victoria blaugrana del año pasado, además con gol suyo: "Ganas de volver".

"barcelona blanquiazul"

Esta mañana, Barcelona ha despertado con diferentes imágenes a favor del Espanyol y en contra del Barça en varios puntos de la Ciudad Condal, muchos de ellos cerca del Camp Nou. Campaña llevada a cabo por la Curva RCDE.

Imágenes con mensajes como "Barcelona blanquiazul" o "F***FCB" o también "L' Orgull de Barcelona".

El entrenador del Espanyol, Manolo González, aseguró este viernes que el derbi de este sábado ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium se vivirá con la lógica tensión propia de la rivalidad, sin tener "ramos de rosas" en la grada, aunque apeló al "sentido común".

Manolo González sí dejó bien claro que no va a aceptar lecciones morales de ningún aficionado blaugrana, recordando lo sucedido con Luis Figo tras su marcha al Real Madrid. "Pero lecciones de comportamiento, no. Por favor. Porque tengo muchos amigos del Barça y se lo he dicho a uno, que cuando vino Figo al Camp Nou... No están para dar lecciones a nadie", aseguró.