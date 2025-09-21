Maldini tiene claro el puesto en el que quedará Pedri en el ranking del Balón de Oro 2025: "Es una maravilla verle jugar"

Este lunes se conoce en París quién es el sucesor de Rodri como ganador del Balón de Oro. La gala de este año 2025 augura que el premio estará entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, aunque existe una corriente a favor del portugués Vitihna.

A buen seguro, a muchos de los que votan por el Balón de Oro les encanta Pedri. Pero es sabido que los jugadores de creación en el centro del campo no suelen llevarse el grueso de los votos, aunque el internacional por España, Rodri, rompió un poco con la tradición de votar masivamente en favor de los grandes goleadores.

Cordon Press Pedri González

El debate en torno a la valía de Pedri volvió a salir a relucir en la retransmisión de Tiempo de Juego durante la primera parte del Barcelona-Getafe. Pedri tuvo una actuación destacada, muy activo en la construcción del juego blaugrana.

En los primeros cuarenta y cinco minutos, se contaron varias acciones que pasaron por sus piernas: una acción peligrosa en el 8 que inició tras meterle un pase a Gerard Martín, varios pases al hueco a los hombres de ataque, donde Ferran sobresalió con dos goles y un tiro al larguero, y donde Lewandowski se quedó cerca del gol.

Precisamente tras un maravilloso regate con el que sorteó a dos rivales, saltó la pregunta clave con relación al Balón de Oro de este lunes: ¿En qué puesto quedará Pedri?

Javi Casquero, comentarista del partido en Tiempo de Juego, no tuvo dudas: "Yo, para mí, está entre los tres primeros". El director Paco González hizo algunas cábalas contando con los que son claros favoritos: "Con tres del PSG, a Lamine también hay que meterlo...", y seguramente el más tajante de los que se 'mojaron' con la respuesta fue el especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini': "Va a estar entre el puesto siete y el puesto diez, calculo", sentenció.