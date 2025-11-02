Dani Senabre, comentarista de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego: "No sería tan crítico ni pesimista con el partido de Lamine Yamal"

La pegada del Barcelona tumbó en LaLiga al Elche, que pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión al conjunto azulgrana.

así fue el partido

Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto ilicitano y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso.

Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barça, que vio cómo el Elche lo intentó todo hasta el final para ponerle algo más de emoción al choque.

EFE Rashford celebra el 3-1 del Barcelona contra el Elche.

lamine yamal

El nombre de Lamine Yamal volvía a ser noticia en el Barcelona por su estado de forma y tras su regular encuentro el pasado domingo en el Clásico ante el Real Madrid, y después de toda la previa donde calentó el encuentro con diferentes declaraciones.

El entrenador blaugrana, Hansi Flick, confesaba en la previa del choque ante el Elche que el joven jugador barcelonista tenía molestias: "Lamine nota alguna molestia y algo de dolor algunos días, pero está evolucionando bien".

EFE Lamine Yamal celebra con Fermín el 1-0 del Barcelona contra el Elche.

A pesar de esas molestias, Lamine fue titular y anotó el primer tanto de la victoria culé y disputó 88 minutos, cuando fue sustituido por Roony Bardghji.

Nuestros compañeros desde Montjuic contaron durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego que el jugador recibía aplausos tímidos, y que además, él estaba bastante serio y triste.

dani senabre

Dani Senabre estuvo comentando el citado choque en Tiempo de Juego, y a pesar de la afirmación del director Paco González sobre la posibilidad de que Lamine podría haber marcado más goles hoy, el comentarista no fue muy crítico con el jugador internacional español.

"Ha hecho dos carreras que si le ven sus compañeros, igual mete dos goles. No sería tan crítico ni pesimista. El partido de Lamine es un pasito para adelante, pequeñito, muy tímido, pero es un paso. ha participado", sentenció Senabre.

En cuanto al choque ante el Elche, Senabre apuntó que "ha finalizado la 41era edición del Trofeu Joan Gamper": "Comparado con un equipo cualquiera, el Barça ha hecho un partido correcto. Comparado con el Barça del año pasado, es un desastre. Ese vértigo, ese ritmo endemoniado, ese encanto Kamikaze que tenía el equipo de Flick la temporada anterior se ha ido por completo".