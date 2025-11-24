Manolo Lama analiza el nuevo empate del Real Madrid ante el Elche: "El problema de ahora del Real Madrid no es Vinicius"

El Elche logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2), en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó dos veces en el marcador por medio de Febas y Álvaro Rodríguez, pero el equipo de Xabi Alonso, aunque sin un juego brillante, tuvo capacidad de reacción para rescatar al menos un punto con goles de Huijsen y Bellingham.

Con este empate, el Real Madrid sigue líder, pero ya ha visto reducida su ventaja en la tabla de Primera División a un punto sobre el Barça, que este sábado goleó al Athletic por 4-0 en el regreso del Camp Nou, tres sobre el Villarreal y cuatro sobre el Atlético.

EFE Decepción en los jugadores del Real Madrid tras encajar uno de los goles que marcó el Elche

vinicius, suplente

Xabi Alonso introdujo varias sorpresas en el once, con un esquema de tres centrales, y con suplencias destacadas de Vinicius o Valverde, pero con la titularidad de Trent y Rodrygo.

El técnico del Real Madrid ha formado su equipo inicial con Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Rodrygo, Arda Güler, Ceballos, Fran García; Bellingham y Mbappé.

tertulión de los domingos

Al comienzo del 'Tertulión de los domingos' con Juanma Castaño se analizó este nuevo 'pinchazo' del Real Madrid, y Manolo Lama no quiso poner el foco en Vinicius a pesar de que el brasileño no atraviesa su mejor momento de forma, y este domingo tuvo una nueva suplencia.

"El problema que tiene el Madrid de ahora no es Vinicius. El problema del Madrid es que va al campo el Rayo y no gana. Va al campo el Elche y no gana. Y eso no es un problema de Vinicius. Tú puedes estar mal, bien, pero tienes futbolistas para ganar en Vallecas", apuntó Lama.

900/Cordon Press Vinicius se retira tras acabar el partido entre el Elche y el Real MadridVinicius Jr900/Cordon Press

Tras este empate, el Real Madrid jugará el miércoles en Grecia ante el Olympiacos, y el fin de semana que viene se enfrenta al Girona de Míchel.