Paco González señala a Xabi Alonso como responsable del mal partido del Real Madrid en Elche: "Ha pegado un patinazo"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, cree que el pinchazo del Real Madrid en el Martínez Valero frente al Elche, y con mala imagen por parte del equipo blanco, es Xabi Alonso.

Para González, que se reconoce "muy defensor de Xabi Alonso", no puede no culparle del mal partido del Real Madrid en tierras ilicitanas.

Para González, precisamente el cambio en el banquillo de Carlo Ancelotti por el técnico vasco suponía la oportunidad de "intentar ser un equipo dominador, moderno", al estilo de otros clásicos del fútbol europeo como el Bayern de Munich, el Barcelona, el Paris Saint-Germain o el Manchester City, "equipos que someten al rival y le llegan mucho".

Pero el partido desarrollado frente al Elche en la jornada 13 de LaLiga en Primera División pero "ha sido un truño lamentable". Para el perodista, el Real Madrid ha cometido un grave error: "el equipo ha estado descolocado por completo a la hora de no tener el balón. Cualquier movimiento sin balón se lo 'zampaban'". En resumen "hoy creo que Xabi Alonso ha pegado un patinazo, y vamos a ver si lo rectifica".

LA CRÍTICA DE CAÑIZARES AL REAL MADRID: "NO SE PUEDE JUGAR MIRANDO"

Esta reflexión de Paco González venía a colación del análisis del exmadridista Santi Cañizares, también en Tiempo de Juego, que criticó varias cosas del Real Madrid: empezando por "los cuatro cambios, que no han aportado absolutamente nada y que han hecho malo el sistema de Xabi", el mal estado de forma de jugadores como Huijsen o Carreras, "que eran valores seguros al comienzo de la temporada" o "Güler, que ha decaído en su juego".

Para Cañizares fue justo reconocer el buen partido del Elche, que jugó muy bien ante la pasividad del Real Madrid: "No se puede jugar mirando". Además de la incapacidad de lucha de los de Alonso, hay que sumar la escasa producción de juego ofensivo: "Hay pocos jugadores que lleguen al área. Y el gol soluciona muchísimos problemas", finalizó.