Eder Sarabia estalla contra el arbitraje tras el empate ante el Real Madrid: "Cuando encima he visto las acciones determinantes..."

Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha mostrado su enfado tras el empate a 2 contra el Real Madrid. En declaraciones al programa 'Deporte+' de Movistar+ conducido por Juanma Castaño, el técnico ha asegurado no estar nada contento con el resultado y, sobre todo, con varias acciones determinantes del arbitraje.

"No, no estoy contento, no estoy nada contento", han sido sus primeras palabras. "Y ahora, cuando encima he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido", ha sentenciado.

La acción clave de la polémica

El foco principal de su enfado se centra en la jugada que originó el segundo gol del Real Madrid, anotado por Bellingham. Desde el banquillo del Elche se reclamó una falta de Vinicius sobre el guardameta Iñaki Peña que el colegiado no señaló. Para Sarabia, la acción es inequívoca: "La jugada de Vinicius, que no toca balón, que Iñaki despeja y le pega en la cara, y de hecho, ya habéis visto cómo tiene la la nariz, es falta clarísima, falta clarísima".

Es falta clarísima, clarísima" Eder Sarabia Entrenador del Elche

Curiosamente, la vehemencia de Sarabia choca con la versión de su propio portero. Al ser preguntado por las palabras de Iñaki Peña, quien consideró la acción como “un lance del juego”, el técnico fue tajante: “No, no, Iñaki Peña dice que es un lance del juego, Iñaki Peña no ha visto la jugada, y cuando vea la jugada...”. Sarabia insiste en que el delantero “llega tarde y le pega en la en la cara, y por eso le deja la nariz así”. La opinión del entrenador también difiere de la del especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, quien consideró que ese choque no es falta. Escucha la opinión de Pedro Martín en el audio que aparece a continuación.

La jugada que pudo cambiar el partido

Además de la jugada del gol, el entrenador del Elche ha protestado por otra acción previa que, en su opinión, perjudicó gravemente a su equipo. Sarabia ha explicado que la jugada del empate del Real Madrid viene precedida de lo que él considera una falta inexistente que cortó una clara oportunidad para los suyos. Se trataba de “un contraataque que puede ser el 3-1”, una acción que podría haber sentenciado el partido. "La falta previa al segundo gol no es falta en absoluto", ha afirmado con rotundidad.