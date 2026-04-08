La crítica de Dani Senabre a Hansi Flick tras la derrota del Barcelona contra el Atlético: "Si tienes al mejor jugador del planeta, le tienes que dar más balones"

La dura derrota del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Champions League ha dejado un panorama crítico en el club azulgrana. La expulsión de Pau Cubarsí al borde del descanso y los goles de Julián Álvarez y Sorloth complicaron un partido que ha desatado una ola de críticas hacia el planteamiento del equipo.

Una de las voces más contundentes ha sido la del periodista Dani Senabre, quien en los micrófonos de Tiempo de Juego ha mostrado su total desacuerdo con las decisiones del técnico Hansi Flick durante el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

EFE El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (d) celebra tras marcar el 0-1 durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Cam

Las decisiones de Flick, cuestionadas

Senabre, quien se declara "el fan número 1 de Flick", no ha ocultado su perplejidad. "Yo hoy no he entendido nada de lo que ha hecho Flick", ha afirmado con rotundidad. El colaborador ha cuestionado la suplencia de Fermín, las sustituciones de Pedri y Lewandowski, y la repentina aparición de Gavi, como si "llevara 10 semanas con el equipo".

Hoy no he entendido nada de lo que ha hecho Flick" Dani Senabre

Especialmente crítico se ha mostrado con el cambio de Pedri, y ha expresado su deseo de que la sustitución se deba a un problema físico. "Deseo que haya una explicación que no sea que Flick ha entendido que el equipo era mejor sin Pedri, me parecería casi peor que una lesión", ha señalado.

Lamine Yamal, el gran señalado

Sin embargo, el punto central de su crítica ha girado en torno a la gestión de Lamine Yamal. Senabre considera que el equipo ha desaprovechado a su mayor talento, especialmente durante la primera mitad del partido, donde, según él, el juego estuvo "totalmente volcado a la izquierda".

EFE BARCELONA, 08/04/2026.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alberto Estevez

''Si tienes al mejor jugador del mundo, al mejor jugador del planeta, le tienes que dar más balones en la primera parte''', ha sentenciado. El periodista ha recordado que en una de las pocas veces que el joven extremo recibió el balón, "se va de 2 o de 3, y genera una ocasión de peligro", una sensación que le ha llevado a querer revisar el partido de nuevo.