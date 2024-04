El escandaloso penalti que el árbitro le robó al Bayern de Múnich: "No lo pita porque es de niños"

El Bayern de Múnich sacó un empate 2-2 en su visita al Emirates en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el resultado podría haber sido otro si el colegiado sueco Glenn Nyberg, hubiera pitado un clamoroso penalti cometido por el central brasileño Gabriel que ha provocado un gran enfado en las filas bávaras y ha dado la vuelta al mundo.

Thomas Tuchel, técnico del Bayern de Múnich, se mostró indignado por el penalti cometido por Gabriel por mano y que el árbitro no concedió por considerarlo un "error infantil". Y la verdad es que estaba en lo cierto. Nadie sabe qué pasó por la cabeza del zaguero gunner, pero su fallo debió costarle muy caro a su equipo.

El Bayern saca un empate de Londres y la eliminatoria se decidirá en el Allianz Arena Arsenal y Bayern de Munich empataron 2-2 con goles de Saka y Trossard por parte de los ingleses; y de Gnabry y Kane por los alemanes. La vuelta, el miércoles 17 en Alemania. 09 abr 2024 - 20:16

El incidente ocurrió en el minuto 67 del partido entre el Arsenal y el Bayern de Múnich, cuando David Raya sacó de portería y Gabriel cogió el balón con la mano para colocarlo y sacar él, sin darse cuenta de que la pelota ya estaba en juego. Los jugadores alemanes protestaron la acción, alegando que era penalti, pero el árbitro sueco Nyberg le dijo a Tuchel que era un fallo infantil y que no podía pitar eso en unos cuartos de final de la Champions League.

"Creo que el árbitro no ha tenido el valor para pitar un penalti claro en una situación loca y rara. Admitió en el campo que lo vio, pero que no puede pitar eso en unos cuartos de final. Reconoció que vio el error del jugador", dijo Tuchel en rueda de prensa. Tras el penalti no pitado por el árbitro, el Arsenal empató el partido y la eliminatoria se decidirá en Alemania la semana que viene.