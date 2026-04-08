Pedro Martín, sobre la expulsión a Cubarsí en el Barça-Atlético: "Es roja, pero no le quiere echar"

La primera parte del Barcelona-Atlético de Madrid estuvo marcada por la expulsión a Cubarsí en el minuto 44 por una falta sobre Giuliano cuando el jugador del Atlético se iba solo ante la portería de Joan García.

En un primer momento, el colegiado sacó amarilla al defensa del Barcelona, pero tras revisar la acción en el monitor VAR, cambió su decisión y terminó por expulsar al central blaugrana.

Para Pedro Martín, el especialista arbitral de Tiempo de Juego, esa jugada era de expulsión, "pero que no lo había querido echar, no se ha atrevido".

Idea de Pedro Martín que también fue compartida por Paco González: "Ha pensado, que me llamen". "Se ha cruzado Giuliano muy rápido, y Cubarsí ha cometido ese error", analiza Paco González la jugada.

Momento de la expulsión de Cubarsí por su acción con Giuliano

Incluso durante su exposición, Pedro Martín recordó que el colegiado Kovacs ya expulsó a Ronald Araujo en una eliminatoria ante el PSG de hace dos años. En aquel momento, el Barcelona iba ganando por 1-0 al equipo francés, y tras esa expulsión, la eliminatoria cayó del lado galo.

gol de julián álvarez

Además de quedarse con diez jugadores, el Barcelona también vio como Julián Álvarez marcaba de falta directa para poner el 0-1 antes del descanso. Una jugada que puede marcar la eliminatoria que recordamos se decidirá el martes que viene en el Metropolitano.