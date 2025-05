El jugador del Barça del que Juanma Castaño dice que es "un kamikaze" tras El Clásico: "Si fuera por él..."

Publicado el 12 may 2025, 17:07 - Actualizado 12 may 2025, 17:50

El FC Barcelona firmó una de sus victorias más celebradas de la temporada en el último Clásico disputado en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde venció por 4-3 al Real Madrid y dejó prácticamente sentenciada LaLiga. Sin embargo, no todos los protagonistas del triunfo azulgrana salieron bien parados del análisis posterior en los medios deportivos. El más señalado fue Wojciech Szczęsny, el guardameta polaco del Barça, criticado duramente por su actuación en un partido en el que volvió a evidenciar problemas en las salidas y decisiones bajo presión.

sus errores

En Tiempo de Juego, Juanma Castaño no se mordió la lengua al valorar la actuación del portero: “Szczęsny es un kamikaze”, soltó sin rodeos. Sus compañeros de tertulia intentaron matizar, como el periodista Miguel Rico, que apuntó que “en las salidas no está muy afortunado”. Pero Castaño fue tajante: “¿Cómo que no está muy afortunado? Que la lía siempre. Hoy me decían: 'No, pero luego los partidos salen adelante'. Gracias a Lamine Yamal y a Raphinha, pero si fuera por Szczęsny, vamos... Sería muy difícil”.

La crítica no pasó desapercibida, especialmente porque el polaco fue uno de los protagonistas involuntarios en el primer gol del Real Madrid. En el minuto 5, tras un error en el control de Cubarsí, Mbappé se quedó solo frente al meta azulgrana, que lo derribó claramente en el mano a mano, provocando el penalti que supuso el 0-1. Una acción que, una vez más, pone en duda la fiabilidad del portero en los grandes escenarios.

Un triunfo con sombras

Aunque el Barça logró darle la vuelta al partido con una primera parte brillante y una reacción ofensiva memorable, los errores defensivos siguen marcando la temporada del equipo de Hansi Flick. El segundo y el tercer tanto de Mbappé también vinieron acompañados de concesiones defensivas graves, en las que Szczęsny no pudo redimirse.

EFE El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y el portero del Barcelona Wojciech Szczesny, durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid

Pese a las dudas que genera el polaco, su presencia en el once titular se ha mantenido firme, incluso tras el duro varapalo europeo en San Siro ante el Inter de Milán. Flick volvió a apostar por él en el Clásico, a pesar de las críticas que ya venían acumulándose. Y aunque el marcador final fue favorable, voces autorizadas del entorno azulgrana insisten en que la portería sigue siendo un punto débil del equipo.

Por contraste, las actuaciones de Lamine Yamal y Raphinha volvieron a ser claves. El joven de Mataró anotó un tanto de gran factura que fue anulado por fuera de juego, mientras que el brasileño firmó un doblete y una asistencia en una de sus noches más inspiradas.

EFE El portero del Barcelona Wojciech Szczesny calienta minutos antes del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid

Con esta victoria, el Barça le saca siete puntos al Real Madrid a falta de tres jornadas para el final del campeonato. El equipo culé no solo ha ganado todos los partidos ante su eterno rival esta temporada, sino que lo ha hecho con autoridad ofensiva, aunque dejando al descubierto una fragilidad atrás que, en partidos como este, vuelve a ser motivo de debate.