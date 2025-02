Isaac Fouto explica por qué los árbitros son "cobardes" y "no tienen personalidad" tras las últimas polémicas: "Con este ambiente no se puede"

El Real Madrid se volvió a dejar puntos en su defensa del liderato y, este pasado sábado, tropezó contra Osasuna en El Sadar (1-1). El conjunto blanco se adelantó en el marcador gracias a un gol de Kylian Mbappé, pero la polémica expulsión de Jude Bellingham y el posterior gol de Budimir de penalti le costaron dos importantes puntos en su lucha por LaLiga.

EFE Los jugadores del Real Madrid hablan con Munuera Montero tras la expulsión a Bellingham durante el partido ante Osasuna

Pese al tropiezo en Pamplona, los pupilos de Carlo Ancelotti lograron mantenerse como líderes porque posteriormente el Atlético de Madrid no supo aprovechar su oportunidad y no ganaron al Celta en el Metropolitano (1-1). Aunque el Barcelona todavía no ha disputado su partido contra el Rayo y si logra la victoria podría dar caza al Real Madrid.

EL REAL MADRID RECURRIRÁ LA ROJA DE BELLINGHAM

El Real Madrid, según informó Miguel Ángel Díaz en el Tramo Final de Tiempo de Juego, recurrirá la tarjeta roja de Jude Bellingham y presentará las alegaciones correspondientes con la intención de demostrar con vídeos que el centrocampista inglés no dijo las palabras que José Luis Munuera Montero reflejó en el acta arbitral.

El conjunto blanco solicitará que se anule la expulsión de su jugador, que se tuvo que marchar del terreno de juego de El Sadar en el minuto 39 de la primera parte tras decirle al colegiado 'f*** you'. El club cree en su futbolista, que ante los medios de comunicación aseguró que dijo 'f*** off'. Expresión que el propio Bellingham calificó como coloquial y que la tradujo como "joder".

Cordon Press Jude Bellingham se retira del terreno de juego tras ver la cartulina roja.

Ese intercambio de palabras, fue fruto de una conversación con el colegiado en la que el inglés se quejó de una falta pitada contra el Real Madrid y que debía haber señalado también un derribo que sufrió en el área de Osasuna.

ANCELOTTI MIDE SUS PALABRAS EN RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Madrid estuvo muy cauto en el análisis del partido que hizo en la sala de prensa de El Sadar a la conclusión del partido. Carlo Ancelotti quiso valorar la actuación de Munuera Montero y, al mismo tiempo, midió sus palabras para no ser sancionado.

"Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. Se ha equivocado. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto...", afirmaba resignado el italiano al comenzar la rueda de prensa.

Y agregaba: "No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido".

Cordon Press Carlo Ancelotti en la banda de El Sadar en el Osasuna - Real Madrid.

Ancelotti buscó evitar la polémica, pero la insistencia de las preguntas provocaron que el entrenador valorara con más pausa la actuación arbitral. "Todo el mundo lo ha visto en estos tres partidos", insistía.

"El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, pero en la contraria, no como ha pasado en el inicio del partido. Hay 2 o 3 situaciones que, en nuestra opinión, se tenían que revisar", reflexionaba el preparador del Real Madrid.

"Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado con la expulsión y ya está", sentenció Carlo Ancelotti sobre la polémica expulsión de Bellingham.

LA REFLEXIÓN DE ISAAC FOUTO

Isaac Fouto comenzó su intervención en El Tertulión de los domingos haciendo una pequeña reflexión de los árbitros, que en las últimas semanas están en el foco por algunas de sus decisiones. "Que haya comunicados y declaraciones de los equipos, entrenadores y jugadores no quiere decir que los árbitros se equivoquen", comentaba.

Inigo Alzugaray/Cordon Press Momento de la expulsión a Bellingham durante el Osasuna-Real Madrid por Munuera Montero

Y añadía: "Paco ha dicho que nos estamos portando muy bien con los árbitros, pero yo me voy a portar mal con ellos".

"Los árbitros españoles son unos cobardes y no tienen personalidad. La tienen solo en el terreno de juego para no dejarse a influenciar por un club que están intentando influir en el arbitraje. Pero fuera del campo son unos cobardes porque lo que deberían haber hecho es parar la competición", explicaba Isaac Fouto sobre el estado actual del arbitraje.

Seguidamente, agregaba: "No se puede arbitrar con este ambiente, no se pueden justificar las amenazas de muerte y no se pueden defender los insultos. Porque estamos intentando liberar a un jugador reincidente como Bellingham, que debería haber sido expulsado mucho antes. Estamos blanqueando el insulto y las faltas de respeto".

Para finalizar, decía contundentemente: "Los árbitros españoles ganan mucho dinero, y ese el problema, son unos cobardes y no tienen personalidad".

