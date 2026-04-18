El entrenador del Ceuta estalla contra el arbitraje tras el partido ante el Real Zaragoza: "El partido se ha visto adulterado, después aguantar la prórroga..."

El agónico empate (2-2) entre el Real Zaragoza y el Ceuta en el Ibercaja Estadio ha quedado marcado por las duras declaraciones del entrenador visitante, José Juan Romero, quien ha criticado con dureza la actuación arbitral. El técnico considera que el resultado del encuentro estuvo condicionado por decisiones que perjudicaron a su equipo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Romero ha afirmado que el choque "se ha visto adulterado". Según el entrenador, hasta la expulsión de un jugador de su equipo, el Ceuta estaba siendo "muy superior" e incluso "disfrutando del partido". La valoración del técnico es clara: "Hasta que hubo igualdad numérica, el Ceuta fue muy superior".

Una expulsión que cambió el partido

La jugada que ha centrado las críticas fue la expulsión con roja directa del defensa Yago en el minuto 49, una decisión que dejó al Ceuta con diez jugadores durante casi una hora, incluyendo los 11 minutos de tiempo añadido. Romero ha destacado la dificultad de afrontar el resto del choque en esas condiciones, en "un día de mucha calor, un día complicado para quedarte con 10, muy complicado".

A pesar de la inferioridad numérica y de que el Real Zaragoza se jugaba la permanencia, el técnico ha elogiado la reacción de sus jugadores. Ha puesto en valor el "muchísimo mérito" de su equipo por "tener la valentía y la gallardía de empatar nuevamente el partido, después de aguantar la 'prórroga'" y aguantar el resultado hasta el final.

Un punto heroico en el último minuto

El encuentro fue una montaña rusa de emociones. El Ceuta se adelantó en la primera parte, pero el Zaragoza remontó con un gol de Dani Gómez de penalti en el minuto 85 que parecía definitivo. Sin embargo, en el minuto 89, Marcos Fernández logró el 2-2 final para el conjunto ceutí, sellando un punto que sabe a victoria por las circunstancias en las que se produjo.