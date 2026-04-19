FÚTBOL INTERNACIONAL
La provocación de algunos seguidores del Manchester City: botellas de agua a las afueras del Etihad con 'lágrimas del Arsenal'
El City recibió este sábado al Arsenal en un duelo clave por el desenlace de la Premier.
Javi Pascual
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
En los instantes previos al crucial enfrentamiento entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium, los aficionados locales convirtieron el meme que se hizo viral durante los últimos días en realidad.
Decenas de hinchas del City vendieron botellas de agua con el escudo del Arsenal a las afueras del estadio con un precio de £2 (aproximadamente 2,30 euros).
Muchas de las botellas además llevaban unas etiquetas irónicas como “Arsenal Tears” (“Lágrimas del Arsenal”) o frases que aluden directamente al famoso “bottling it” (achicarse en los momentos clave).
La broma masiva es la continuación del vídeo viral que explotó hace una semana durante la victoria del City ante el Chelsea (3-0). En ese partido, un aficionado citizen fue captado por las cámaras “bebiendo” de una botella vacía con el logo del Arsenal, simulando que saboreaba las “lágrimas” del equipo de Mikel Arteta.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Martín, hijo de Casillas y Sara Carbonero, en su primera entrevista: «Espero que mis abuelos estén orgullosos»
El portero de 12 años recuerda a sus cuatro abuelos días después del fallecimiento de Goyi, la madre de la periodista