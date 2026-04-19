La provocación de algunos seguidores del Manchester City: botellas de agua a las afueras del Etihad con 'lágrimas del Arsenal'

En los instantes previos al crucial enfrentamiento entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium, los aficionados locales convirtieron el meme que se hizo viral durante los últimos días en realidad.

Decenas de hinchas del City vendieron botellas de agua con el escudo del Arsenal a las afueras del estadio con un precio de £2 (aproximadamente 2,30 euros).

Muchas de las botellas además llevaban unas etiquetas irónicas como “Arsenal Tears” (“Lágrimas del Arsenal”) o frases que aluden directamente al famoso “bottling it” (achicarse en los momentos clave).

El vacile del aficionado del City con la botella del Arsenal

La broma masiva es la continuación del vídeo viral que explotó hace una semana durante la victoria del City ante el Chelsea (3-0). En ese partido, un aficionado citizen fue captado por las cámaras “bebiendo” de una botella vacía con el logo del Arsenal, simulando que saboreaba las “lágrimas” del equipo de Mikel Arteta.