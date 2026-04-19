Una testigo denuncia en COPE el brutal acoso de tres furgonetas de seguidores de la Real Sociedad a una autocaravana con una bandera de España y el escudo del Atlético de Madrid: "Estábamos muertos de miedo"

Sandra es una aficionada rojiblanca que este sábado estuvo en Sevilla viendo la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. En su retorno a casa ha vivido un lamentable incidente que ha denunciado en las redes sociales y ha querido relatar en Tiempo de Juego.

Es la autora de un vídeo que rápidamente se ha vuelto viral y en el que se ve el acoso que ha sufrido una autocaravana de seguidores del Atlético de Madrid por parte de tres furgonetas negras. Estas acosan al vehículo, le hacen un 'sandwich' e intentan, incluso, sacarlo de la carretera, por llevar una bandera de España con el escudo colchonero en la parte trasera.

Maniobras para sacarles de la carretera

En las imágenes se aprecia cómo las furgonetas, ocupadas por presuntos aficionados de la Real Sociedad, encajonan a la autocaravana y realizan maniobras peligrosas. Según el relato de la testigo, daban volantazos bruscos "como en las películas" con la intención de sacarles de la carretera. Además, abrieron una de las puertas laterales para increpar a los ocupantes y exigirles que se detuvieran. La situación, que la testigo ha calificado como "vergonzosa", se prolongó durante unos diez minutos. Sandra ha asegurado que estaban seguros de que se trataba de seguidores de la Real Sociedad: "A nosotros nos han mirado mal".

Miedo y denuncia a la Guardia Civil

El miedo se apoderó de los testigos, que decidieron llamar a la Guardia Civil para denunciar los hechos mientras grababan la escena. "Ya íbamos cagados de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran", ha explicado Sandra, siguiendo la recomendación que les dieron las autoridades.

Captura Una de las furgonetas implicadas en el incidente.

Pese a la rápida llamada y a facilitar las matrículas de las furgonetas, la testigo cree que su denuncia no fue atendida con la celeridad necesaria. "Yo creo que no nos han hecho mucho caso, la verdad, porque con el atasco que había podían haber venido y alcanzarles. Incluso andando podrían haberlo hecho", ha lamentado en 'Tiempo de Juego'. Las furgonetas, que por su similitud parecían vehículos de alquiler, generaron una situación de pánico. A pesar del susto, Sandra se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia para que los responsables rindan cuentas. "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable", ha sentenciado.

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