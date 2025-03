Las dudas de Manolo Sanchís tras una nueva derrota del Real Madrid antes de enfrentarse al Atlético en Champions: "Ha retrocedido"

El Real Madrid buscaba este sábado dormir como líder de Primera División y para lograrlo debía ganar al Betis en el Benito Villamarín, mientras que el conjunto verdiblanco quería ganar y lo hizo para arrebatar la sexta posición al Rayo Vallecano (2-1).

EFE Isco celebra el 2-1 del Betis contra el Real Madrid.

Manuel Pellegrini decidió repetir el mismo once que venció al Getafe la semana pasada, incluido Antony después de que el Comité de Disciplina le retirara la tarjeta roja. Y junto al brasileño repetían titularidad también el canterano Jesús Rodríguez y Cucho Hernández.

Y Carlo Ancelotti, por su parte, dejó a Raúl Asencio y apostó por Alaba y Rudiger como pareja de centrales. La titularidad del defensor austriaco, además, permite a Tchouaméni jugar en el centro del campo junto a Modric y Brahim, que suple al sancionado Jude Bellingham. Y el ataque del conjunto blanco lo conformarán Rodrygo, Vinicius y Mbappé, que regresa tras perderse la ida de semifinales de la Copa del Rey por la extracción de una muela.

DURA DERROTA BLANCA CON LA CHAMPIONS EN EL HORIZONTE

El Real Madrid saltó al terreno de juego buscando la victoria y en el minuto 10 se adelantó en el marcador gracias a un gol de Brahim. Mbappé inició la jugada en la banda derecha, metió un gran pase interior a Mendy y el lateral francés asistió para que el centrocampista marcara a placer ante la salida de Adrián.

El gol noqueó durante unos minutos al Betis, pero rápidamente se sacudió el dominio del equipo madridista espoleado por la afición verdiblanca. Los pupilos de Pellegrini se fueron acercando poco a poco a los dominios de Courtois, aunque no conseguían rematar a portería.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Brahim ante el Betis

El equipo andaluz fue creciendo con el paso de los minutos y en un saque de esquina llegó 1-1. Isco sacó el córner desde la banda derecha y en el corazón del área pequeña apareció Cardoso para cabecear el balón y batir al portero belga del Real Madrid.

Con la igualada, el Betis siguió empujando y el conjunto madridista, por su parte, se replegaba. El miedo se terminó de apoderar del Real Madrid y a punto estuvo de costarle un disgusto antes del descanso, cuando Courtois evitó el segundo gol del equipo verdiblanco, demostrando sus grandes reflejos.

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido cambió. El Betis se hizo dueño y señor del encuentro y el Real Madrid no conseguía cruzar la línea del centro del campo. Isco estaba disfrutando sobre el césped y el propio mediapunta fue el encargado de marcar el 2-1. Jesús Rodríguez realizó una gran cabalgada y provocó un penalti de Rudiger, que se encargó de transformar Isco.

Ancelotti buscó la reacción de sus jugadores y dio entrada a Camavinga, Arda Güler y Endrick, pero Adrián vivió una segunda parte muy cómoda e incluso Cucho Hernández rozó el tercer gol. Pero el disparo del delantero colombiano se marchó fuera por muy poco.

EFE Los jugadores del Betis celebran el gol de Cardoso contra el Real Madrid.

La desesperación del Real Madrid era total en el tramo final del encuentro y eso, sin lugar a dudas, benefició a un Betis que se llevó la victoria y arrebató la sexta plaza al Rayo Vallecano. El conjunto blanco, por su parte, con la derrota no puede dormir en el liderato e incluso puede alejarse del Barcelona, que todavía debe jugar este domingo contra la Real Sociedad.

LAS DUDAS DE MANOLO SANCHÍS

El comentarista de Tiempo de Juego y exjugador analizó la derrota del Real Madrid contra el Betis y se mostró preocupado por ello. "No quiero ser ventajista porque siempre que se pierde parece que se echa de menos al que no está. Pero sí es cierto que la dinámica en estos últimos partidos había sido buena", empezó explicando Manolo Sanchís.

900/Cordon Press Carlo Ancelotti, antes del comienzo del partido entre el Betis y el Real Madrid

Y añadía: "Lo que me preocupa es que el partido de hoy me ha recordado al Real Madrid que veíamos hace dos meses. El Real Madrid ha retrocedido y creo que se debe a que han jugado futbolistas que no están en su mejor nivel o salen de lesión".

Paco González le preguntaba a Sanchís si la derrota le dejaba cierto pesimismo de cara al partido de la Champions contra el Atlético de Madrid del próximo martes y decía: "Me vuelven las dudas. No sé si veremos al Real Madrid que jugó contra el Manchester City o el de hoy. Se ha roto la línea ascendente en la que casi todo sale bien".

"Hay que afrontar el partido del martes con la máxima ilusión a pesar del partido de hoy", sentenció.

Aunque antes, Pedro Martín quiso recordarle que el Real Madrid tan solo había ganado uno de los últimos cinco partidos en LaLiga.

