Dos partidos de sanción a Jude Bellingham por su expulsión en Pamplona

Ya hay sanción para la expulsión de Jude Bellingham en El Sadar y no va a dejar contento al Real Madrid. El centrocampista inglés ha sido castigado con dos partidos de suspensión por el ‘fuck off’ que le costó ser expulsado por Martínez Munuera. De nada le han servido al conjunto blanco las alegaciones intentado explicar que no se trataba de un insulto al colegiado. Competición ve desconsideración y ha sido tajante.

El Real Madrid, con las imágenes aportadas y el informe pericial no ha podido demostrar que su futbolista dice ‘off’ y no ‘you’ como escribió en el acta el colegiado. Esta tiene presunción de veracidad y, por tanto, el recurso no ha prosperado. El club, eso sí, podrá acudir a Apelación para que revoque la sanción a su futbolista o incluso al TAD si así lo estima oportuno.

Captura Competición no acepta el recurso del Real Madrid y sanciona a Bellingham.

Además, han sido castigado con un partido de sanción Pablo Barrios y con tres Munir el Haddadi, futbolista del Leganés tras sus expulsiones en la pasada jornada 24ª de LaLiga.