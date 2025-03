El aspecto que Gonzalo Miró cree que le ha faltado al Atlético de Madrid esta temporada para pelear por todo: "Contra el Real Madrid..."

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentaban este sábado en la 29ª jornada de LaLiga. Un duelo que ha estado marcado en la primera mitad por el tremendo golazo de Azpilicueta, el primero que hace en la máxima categoría española, y por el brutal golpe de cabezas en el minuto 25 con Roberto Fernández que ha hecho que el internacional español se haya tenido que marchar del terreno de juego.

El Atlético de Brasil más argentino

Durante la retransmisión en Tiempo de Juego del encuentro, Tomás Guasch ha bromeado en varias ocasiones asegurando que su equipo se enfrentaba a un rival que venía de meterle cuatro a Brasil. Y es que el pasado miércoles Argentina se impuso por 4-1 a la canarinha en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en lo que fue la peor derrota de la historia de la verdeamarela en unas eliminatorias. Los goleadores fueron: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister y Giuliano Simeone. Mattheus Cunha, otro ex rojiblanco, hizo el tanto de Brasil.

Los argentinos del Atlético de Madrid

Desde la llegada del Cholo Simeone ha sido habitual la presencia de jugadores argentinos en la plantilla del Atlético de Madrid. Desde que este es seleccionador han pasado por el club futbolistas como: Salvio, Cata Díaz, Insúa, Sosa, Ansaldi, Vietto, Augusto Fernández, Kranevitter, Gaitán y Werner. Ahora mismo Correa, Giuliano Simeone, De Paul, Nahuel Molina, Musso y Julián Álvarez, seis argentinos, forman parte de la primera plantilla del conjunto colchonero. Todos salvo el guardameta fueron citados por Scaloni para los últimos partidos de la albiceleste.

La crítica de Gonzalo Miró

Además, en los últimos tiempos ha sonado como posible refuerzo para el centro del campo del Atlético otro argentino: Enzo Fernández. El mediocentro le costó al Chelsea 121 millones de euros hace algo más de dos años y en los choques ante Uruguay y Brasil se ha visto a los futbolistas rojiblancos muy cercanos a él lo que ha desatado los rumores.

En la retransmisión se ha bromeado con la presencia de tantos argentinos en el equipo y que hacía falta “carácter” por eso se interesaban en Enzo. Esto ha provocado la reflexión de Gonzalo Miró, quien ante la sorpresa general ha dejado claro que, en su opinión, si que falta “carácter” en el Atlético de Madrid.

“Sinceramente creo que falta carácter en el equipo en general”, aseguraba. "¿En el de hoy o en la plantilla?" le cuestionaba Rubén Martín, narrador del partido, a lo que Gonzalo Miró respondía argumentando su sensación: “Faltan más perros viejos. Creo que en la eliminatoria contra el Real Madrid hemos pecado de primos por todos los lados. Me quejo del carácter del Atlético. Lo he echado de menos mucho, pero no he dicho que se haya perdido por eso”.

