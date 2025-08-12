Borja Iglesias regresa al Celta y firma hasta 2028

El Celta oficializó este martes el fichaje del delantero Borja Iglesias, quien firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2028, bajo la fórmula de dos más uno opcional, según informó la entidad celeste.

El regreso del delantero santiagués era una prioridad para el técnico Claudio Giráldez, quien había ordenado a la dirección deportiva esperar hasta los últimos días de mercado, si así fuese necesario, ante la negativa del Betis a facilitar su vuelta a Balaídos.

Finalmente, ambos equipos cerraron ayer un acuerdo económico por el que el Celta deberá de pagar 1,5 millones de euros, que podrían alcanzar los dos millones en caso de que Borja Iglesias cumpla una serie de cláusulas fijadas por los béticos.

"Borja Iglesias regresa al lugar donde dio sus primeros pasos como profesional, donde hizo historia en el filial y donde, la pasada campaña, fue una pieza clave en el regreso a Europa", destaca el Celta en su comunicado, donde, además, recuerda los 11 goles que firmó el curso pasado con la camiseta celeste.

Borja Iglesias es la quinta incorporación del Celta tras el portero rumano Ionut Radu, los atacantes Bryan Zaragoza y Ferran Jutglà y el mediocentro Ilaix Moriba, después de que el club ejerciese la opción de compra de seis millones de euros acordada el pasado verano con el Leipzig.