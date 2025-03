Gonzalo Miró se queja del ninguneo de la "prensa nacional" a los internacionales del Atlético de Madrid: "Entendimos que Argentina..."

Gonzalo Miró aterrizó con ganas de guerra en El Partidazo de COPE de este miércoles, menos de 24 horas después de que finalizara el partido del que todo el mundo ha hablado durante este último parón de selecciones: el triunfo con claro dominio de Argentina a Brasil por 4-1, en el partido de clasificación para el Mundial de 2026.

EFE Argentina celebró el pase al Mundial 2026 con una goleada sobre Brasil.

En un momento en que Joseba Larrañaga, conductor del programa, buscaba el punto cordial que suele aportar Mónica Marchante, la periodista comentó que, para Miró, podría ser motivo de alegría ese triunfo de la albiceleste por la nutrida representación de jugadores del Atlético de Madrid en las filas del combinado que dirige Lionel Scaloni.

Lejos de mostrar satisfacción alguna, Gonzalo Miró aprovechó para mostrar su malestar por las escasas referencias de la prensa española al mérito que han podido tener los futbolistas del equipo rojiblanco en el 4-1 ante Brasil.

"Es que ha habido jugadores de Atlético de Madrid que han jugado ese partido", recordó con cierto tono irónico Gonzalo, reivindicando su protagonismo ante lo que denunció a continuación: "Lo digo porque, para la prensa nacional, parece que han sido absolutamente obviados".

Ante la sorpresa de Larrañaga con la idea que planteaba Miró, el comentarista habitual en El Partidazo de COPE denunció que en la prensa de nuestro país se obvie la presencia de los atléticos en el Argentina-Brasil y se lean a menudo titulares como que "gana la Brasil de Vinicius" o "pierde la Brasi de Raphinha".

Cordon Press Raphinha, en el partido contra Argentina

Después, pasó a nombrar a algunos de los que, a su juicio, fueron protagonistas de la madrugada: "Entendemos que la Argentina de ayer estaba protagonizada por goles del Atlético de Madrid. Julián Álvarez marcó, ¿no? Y un tal Giuliano Simeone también", comentó antes de añadir, en tono de broma, a otro jugador más del partido: "y, si me apuras, hasta un Matheus Cunha, ex del Atlético de Madrid. Me lo quedo así", bromeó en referencia al autor del único gol del combinado carioca.

En el postpartido, también se habló de otra de las caras relativamente nuevas en la selección argentina: el hijo de Diego Simeone. El seleccionador Scaloni le ha dio al Cholo Simeone todo el mérito en la evolución y gran momento que vive Giuliano, que marcó otro gol de difícil ejecución.

LOS INTERNACIONALES DEL ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos más 'perjudicados' por la ventana de selecciones. Durante estos días, el equipo ha trabajado, además, sin el Cholo Simeone, que viajó a Argentina por cuestiones personales y con permiso del club.

EFE Julián Álvarez y Rodrigo de Paul celebran el gol del delantero de Argentina en el 4-1 ante Brasil

Así, Reinildo jugó con Mozambique; Le Normand, con España; Oblak, con Eslovenia; Iturbe, con la sub-21 española; Giménez, Molina, Julián Álvarez, Correa, Guiliano Simeone, y Rodrigo de Paul, con Argentina; Y Sorloth, con Noruega. Un total de once futbolistas de viaje con sus selecciones.

De la notable presencia de jugadores atléticos con Argentina, Gonzalo Miró destacó el papel del futbolista de moda en el Metropolitano esta temporada: Julián Álvarez, que podría tener más protgonismo teniendo en cuenta que Scaloni debe ir gestionando el final de la carrera de Leo Messi, ausente por lesión estos días.

Por cómo jugó, Miró aplaudió el papel que 'La Araña' tuvo frente a Brasil, "retrasándose unos metros, y demostrando que probablemente el sitio donde mejor rinda sea ese. Incluso mejor que de nueve puro".

Teniendo en cuenta la proyección de Julián Álvarez, y el peso que puede llegar a tener solo queda un interrogante por saberse de aquí al verano de 2026: saber en qué punto y con qué nivel llega Leo Messi a la cita mundialista, a la que llegará con 39 años recién cumplidos.