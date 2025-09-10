COPE
vuelta a españa

La Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid de 27 a 12 kilómetros por las protestas

Este jueves se disputa la 18ª etapa con una contrarreloj en Valladolid que ha sido recortada por la organización por las protestas pro-Palestina. 

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen ante los manifestantes en la etapa de este martes en Galicia.

EFE

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La decimoctava etapa de la Vuelta ciclista a España, una contrarreloj individual en Valladolid prevista para este jueves, pasa de 27,2 a 12 kilómetros de recorrido "con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo" de la misma.

Así lo informan los organizadores, que, "en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios, han decidido que la etapa contrarreloj" de este jueves "se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas".

