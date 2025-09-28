El mensaje de Manolo Sanchís a un jugador del Real Madrid: "Que le vaya gustando jugar en banda"

El Real Madrid sufrió este sábado la primera derrota de la temporada y fue de la manera más dolorosa posible, encajando cinco goles en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. El conjunto blanco quería defender su liderato y mantenerse invicto, pero se vio arrollado por los pupilos de Diego Pablo Simeone que sacaron toda la rabia y el orgullo por el mal inicio de la temporada.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

Para afrontar el partido, Xabi Alonso decidió darle la titularidad a Jude Bellingham en detrimento de Franco Mastantuono y la verdad es que el centrocampista inglés, al igual que muchos de sus compañeros, no estuvo muy acertado en el Metropolitano.

El Madrid plantó cara en la primera parte e incluso dio la vuelta al 1-0 inicial; pero en los segundos 45 minutos, dos picotazo de la 'Araña' Julián Álvarez noquearon a unos futbolistas madridistas que ya en el tiempo de descuento se llevaron la puntilla con el definitivo 5-2 que anotó Griezmann.

PACO GONZÁLEZ sigue viendo incómodo a valverde

El debate sobre la posición de Fede Valverde en el Real Madrid ha vuelto a la primera línea durante Tiempo de Juego. El centrocampista uruguayo, uno de los capitanes, se enfrenta a un dilema en el actual esquema de Xabi Alonso: su deseo de jugar como mediocentro choca con la percepción de que su rendimiento es inferior en esa demarcación.

Cordon Press Simeone y Xabi Alonso, antes de un Atlético-Bayer Leverkusen

Paco González ha señalado que el club blanco tiene "un problema grave" con el jugador. Según el periodista, Valverde "se entrega y corre como el que más", pero su influencia en el juego interior ha disminuido notablemente: "No es nadie ahora mismo en el centro del campo del Real Madrid".

SANCHÍS TIENE CLARO DONDE DEBERÍA JUGAR VALVERDE

Por su parte, el exfutbolista Manolo Sanchís ha ofrecido una opinión contundente. "Para mí, Valverde, el gran Valverde ha sido siempre en banda, siempre en banda", ha afirmado. Además, ha criticado que el propio futbolista haya expresado públicamente su rechazo a jugar en el costado, algo que considera poco beneficioso para el equipo: "Verbalizar eso tampoco está bien, porque no es bueno en el vestuario que uno vaya diciendo 'no quiero jugar donde me pone el míster'".

EFE Valverde intenta robar un balón a Julián Álvarez.

Sanchís ha argumentado que el uruguayo no está siendo una "gran solución" en la medular, donde se encuentra "navegando en un agua de nadie". En su análisis, ha llegado a asegurar que, en la creación de juego, "está siendo más importante Güler que él", mientras que Tchouaméni lo supera en tareas defensivas.

La conclusión del exdefensa madridista es clara. Teniendo el "recuerdo tan reciente de que él en banda es tan bueno", no tendría ninguna duda sobre cómo gestionar su situación y lo colocaría de nuevo como extremo. "Yo le pondría en banda. Y si no le gusta, que le vaya gustando", ha sentenciado con rotundidad.