Un golazo de Alti en el descuento da la victoria al Deportivo ante el Ceuta

Un golazo en el tiempo de descuento de Alti ha permitido que el Deportivo de la Coruña se sitúe provisionalmente en puestos de ascenso directo al ganar un partido que tenía toda la pinta de acabar en empate pero que desniveló al final en una acción aislada.

Los dos conjuntos comparecían a la cita un poco tocados en su moral ya que el Ceuta lo hizo tras haber caído de forma clara ante Las Palmas (4-0) y dejar en Canarias su racha de tres victorias consecutivas. Mientras, los coruñeses se presentaban tras el tropiezo en casa ante el Granada (0-2) que le había impedido instalarse en uno de los dos primeros puestos de la clasificación.

El técnico local, tras el descalabro en las islas, para este primer partido en casa del mes de marzo -había jugado de forma consecutiva a domicilio frente a Mirandés y Las Palmas- modificó su once inicial dando la titularidad a Manu Sánchez, Aisar, Capa y Bodiger.

Por su parte, el técnico visitante, Antonio Hidalgo, con las bajas de Yeremay y David Mella, también introdujo cuatro novedades en su alineación dando entrada a Luismi Cruz, Ximo Navarro, Nsongo Bil y Villares.

Un Ceuta atrevido logró contener el empuje inicial de los gallegos e incluso buscó con más ahínco el marco coruñés pero con el punto de mira mal enfocado. Sin embargo, al cuarto de hora un remate de Rubén Díez dentro del área tocó en un defensa para irse al palo izquierdo de Ferllo; el rechace lo aprovechó Marcos Fernánez para lograr su octavo gol de la temporada batiendo por bajo al portero rival.

El gol provocó la inmediata reacción del Deportivo, que se hizo dueño del control del juego. Aún así, la siguiente oportunidad volvió a tener color blanco con un remate desde la frontal de Bodiger a los veintidós minutos que desvió Ferllo a córner con una mano junto al palo.

Pero el Ceuta cometió un error defensivo a los veinticinco minutos que no fue desaprovechado por Nsongo Bill para igualar el partido de tiro cruzado en el primer remate a puerta de los coruñeses.

Tras el uno a uno el Ceuta quedó un poco tocado y el Deportivo volvió a inquietar a los treinta y cuatro minutos con un contragolpe donde Luismi Cruz probó fortuna desde lejos con Pedro López fuera de la portería y Rubén Díez salva bajo palos lo que pudo ser el segundo para los visitantes.

Los locales reaccionaron en el tramo final del primer tiempo y Marino pudo lograr el segundo con una falta al borde del área que golpeó en el travesaño a los 40 minutos. A renglón seguido la desperdició el Depor con un remate de Stoichkov a falta de dos minutos que salió rozando el palo, cerrándose el periodo con el uno a uno.

La segunda parte arrancó más equilibrada, sin un conjunto que llevara claramente la iniciativa del juego, lo que hizo perder de vista la ambición atacante del primer tiempo.

De este modo, el encuentro no ofrecía ocasiones de peligro ya que las imprecisiones en los metros finales impedían a ambos equipos poder ver con claridad el marco rival. Los entrenadores movieron el banquillo para intentar cambiar la cara triste de este periodo pero las soluciones no aportaron oportunidades para desnivelar el marcador.

A falta de ocho minutos para el final llegaba la opción más clara con un contragolpe de Cristian que acabó disparando al palo.

En el segundo minuto de los tres de descuento llegó el zapatazo desde fuera del área de Alti para dejar helado al Murube batiendo de tiro cruzado a Pedro López y llevarse el Deportivo los tres puntos en un partido que apuntaba al empate.

ficha técnica

Ceuta: Pedro López; Manu Sánchez (Konrad, min. 46), Matos, Capa, Diego González; Bodiger (Youness, min. 73), Marino (Almenara, min. 85), Rubén Díez; Koné, Aisar (Schor, min. 85) y Marcos Fernández.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Ximo Navarro (Dani Barcia, min. 84), Loureiro (Noubi, min. 46), Comas, Quagliata; Alti, Mario Soriano, Villares, Stoichkov (Cristian, min. 77); Luismi Cruz y Nsongo Bil (Mulattieri, min. 77).

Goles: 1-0. Minuto 15. Marcos Fernández. 1-1. Minuto 25. Nsongo Bil. 1-2. Minuto 92. Alti.

Árbitro: Germán Cid (Comité Castellano-Leonés). Enseñó cartulinas amarillas a los ceutíes Matos (m. 35) y Marcos Fernández (m. 36) así como a los gallegos Alti (m. 32), Quagliata (m. 36), Nsongo Bil (m. 65), Dani Barcia (m. 86) y al entrenador Antonio Hidalgo (m. 27)

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 5.021 espectadores.