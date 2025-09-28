Carvajal se lesiona en el sóleo y el Real Madrid se queda sin lateral derecho

Malas noticias para Xabi Alonso que se quedará el próximo mes sin laterales derechos. Dani Carvajal, sustituido en el minuto 59 del derbi madrileño por Camavinga, tiene una lesión "en el sóleo de la pierna derecha" que le tendrá de baja, según ha podido saber la Cadena COPE, las próximas cuatro semanas. Su objetivo es llegar en plenas condiciones al Clásico del próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

La lesión del capitán se une a la de Trent Alexander Arnold, que el pasado 16 de septiembre sufrió "una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda" que le tendrá de baja entre seis y ocho semanas. El inglés no volverá al menos hasta principios de noviembre por lo que Xabi Alonso tendrá que inventarse algo para la banda derecha.

Este sábado en el derbi cubrió el carril con Raúl Asencio, aunque otra posible alternativa es la de Fede Valverde, que ya ha disputado bastantes partidos como lateral derecho en las últimas temporadas. Lo cierto es que Carvajal será baja en los duelos de Champions ante Kairat Almaty y Juventus y de LaLiga contra Villarreal y Getafe. También se perderá los próximos compromisos con la Selección Española.