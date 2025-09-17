Problemas en el lateral derecho del Real Madrid: Trent, fuera del derbi madrileño y del Clásico

El lateral del Real Madrid se lesionó en los primeros minutos del partido ante el Olympique de Marsella.

Trent Alexander Arnold sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que le tendrá entre seis y ocho semanas de baja. El inglés duró apenas tres minutos sobre el campo en su debut en Champions con el Real Madrid y tuvo que ser sustituido por un Dani Carvajal, que acabó expulsado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado del Real Madrid.

Según ha podido saber la Cadena COPE, Trent se perderá un máximo de ocho semanas de competición, por lo que no volvería hasta después del parón de selecciones de noviembre. Así pues cumpliendo los peores pronósticos sería baja en ocho partidos de LaLiga, entre ellos el derbi madrileño del 27 de septiembre y el Clásico del 26 de octubre, y otros tres de Champions ante el Kairat Almaty, en el que también será baja Dani Carvajal, el de la Juventus y el del Liverpool, su exequipo.