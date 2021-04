THE MAMAS & THE PAPAS: California Dreamin' y sus Versiones Encontradas

Es el clásico "California Dreaming" de The Mamas & The Papas en los años 60. Una canción compuesta por John y Michelle Prhilips que desde su publicación, hasta nuestros días, ha sido revisada en multitud de versiones. Artistas de distintos estilos musicales han hecho suya esta canción. Lo hicieron The Beach Boys y también Wilson Philips, que curiosamente estaba formado por Carnie y Wendy hijas de Brian Wilson de The Beach Boys y Miechelle, hija de los integrantes de The Mamas & The Papas que compusieron el tema. Pero California Dreamin´ ha sido llevada a otros escenarios musicales. Por ejemplo, Eddie Hazel, virtuoso guitarrista de gran influencia en los comienzos de la música funk en Estados unidos, le aplicó su estilo particular. O Boby Womack, uno de los grandes músicos del Soul que, con su áspera voz, le imprimió su sello personal.

SIA la interpretó para la banda sonora de la película "San Andreas" en 2015. El Dj y productor Pero hay otros estilos musicales más accesibles y recientes.la interpretó para la banda sonora de la película "San Andreas" en 2015. El Dj y productor Freischwimmer , también en 2015 hizo su cover logrando millones de reproducciones y accediendo a los primeros puestos de las listas estadounidenses.

Además, José Feliciano, The Carpenters, Mocedades, REM, son otros de los muchos artistas que han hecho suya la canción protagonista en este programa de Versiones Encontradas.