Chica Sobresalto: "En Sinapsis hablo de los momentos que han sido puntos de inflexión en mi vida"

"Os presento Sinapsis amigas y amigos.

Son años de trabajo, un vaivén continuo de cosas bonitas y no tan bonitas que nos han traído hasta aquí. Me he reñido absurdamente con la ciencia toda mi vida. Me negaba a que algo tan poético para mí, pudiera estudiarse de forma pragmática y fría. No me daba la gana de pensar, que algo como el amor, la tristeza, los orgasmos o la música, pudieran explicarse mediante potenciales de acción, dendritas y neurotransmisores. Se estima que en el cerebro humano adulto hay por lo menos 10¹⁴ conexiones sinápticas. Nos pasan cosas todo el tiempo.

Empecé a estudiar psicología porque era la única carrera que sentía que podía interesarme. Creo que a pesar de mi pelea absurda, tenía la esperanza de entender mis crisis de pánico, los episodios de agorafobia o la depresión. Dejé la carrera por la música y las mil horas de curro. Me hice amiga de la psicobiología, humildemente, porque solo sé que no sé nada, y a su vez, lo poco que sé, me parece emocionante de narices. De aquí, haber intentado mezclar lo pragmático con la crudeza, los sentimientos... las personas de mi vida.

Hay algo muy heavy que tienen en común, tanto la parte química, como la parte más poética de todo lo que nos pasa. Las dos son verdad. He intentado buscar relaciones entre los temas sobre los que escribo y todos estos procesos eléctricos y químicos que ocurren. Ha sido divertido la verdad. He encontrado la belleza en ese lenguaje científico que desconozco y me cuesta tanto entender.

Ojalá os guste este viaje por mi sistema nervioso. Yo nerviosa estoy jaja."

Maialen, Chica Sobresalto, mayo de 2021