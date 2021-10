TM187 Corizonas con Depedro, Bruna, K!ngdom y más novedades musicales

Hola qué tal, bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE, que, como ya es habitual, llegan cargados de grandes estrenos nacionales que nos han alegrado la semana. Estrenos que además llegan acompañados de ciclos de conciertos con aforos casi al completo y con eventos que nos llevan desde el cielo de Madrid hasta La Palma. Así pues, vamos ya a escuchar el primer temazo de la semana, el nuevo single de Corizonas con Depedro, “Ilumíname”. Seguimos con estrenos y melodías palpitantes que nos llevan directos al nuevo single de Bruna, “Algo detrás de lo que correr”









Seguimos repasando estrenos y nos vamos con K!NGDOM “Alguien que no me haga llorar”. De un esperado single nos vamos con un disco muy especial, “Fiesta Nacional” de Morreo









Vamos a escuchar ahora a una de las voces del momento, la de Paula Mattheus





El último estreno de la semana nos lleva hasta el corazón de la Bestia. Esto es “Cayena”, lo nuevo de Tremenda Jauría... Dejamos los estrenos para darnos una vuelta por el país para irnos de concierto. En primer lugar nos quedamos en Madrid pero pensando en La Palma con el festival benéfico bajo ell nombre de “Vinagrenéfico”. Se celebrará el 28 de octubre en La Riviera de Madrid y participarán grupos como Ginebras, Kimberley Tell, La La Love You o ellos mismos. Para todos los que no puedan asistir, habrá una “fila cero” para poder colaborar en esta iniciativa tan especial que además la presentarán dos grandes periodistas, Virginia Diaz y Jorge Vileilla









Nos vamos ahora hasta Benicassim para irnos al San San Festival los días 29, 30 y 31 en el recinto de festivales de Benicassim









Y desde Benicassim volvemos a Madrid para disfrutar de un plan un poco más tranquilo. La azotea del Low Club. Vamos a poder disfrutar el jueves 14 de Joe Crespúsculo con Jotapop DJ, el 21 de La Habitación Roja con Virginia Díaz DJ y el 28 de Carmen Boza con Ochoymedio Djs.













Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Anabel Lee, tras fichar por Vanana Records.