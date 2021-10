El día que la URSS estuvo a punto de participar en Eurovisión

A lo largo de la historia de Eurovisión, un total de 52 países han pasado por su escenario en, al menos, una ocasión. El récord de países en una misma edición de Eurovisión lo comparten los festivales de los años 2008 y 2011, ambos con 43 participantes. Hasta el momento, un total de 33 países han confirmado que estarán en el festival de 2022. Pero, ojo, esta cifra no es la definitiva. Todavía hay tiempo de embarcarse en este avión con destino a Turín. Eso sí, tenemos un límite de pasajeros en este vuelo porque las nuevas reglas de Eurovisión establecen el límite de participantes en 44 países. ¿Lo alcanzaremos este año? No será tarea fácil ya que hay muchos países que han manifestado su no interés en regresar al concurso en 2022. En "Pasaporte a Eurovisión", Daniel Márquez nos habla esta semana de esos países que podrían debutar en Turín.

Como ya comentamos en la temporada anterior, el requisito indispensable para participar en Eurovisión es ser miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión. Aunque toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, desde 2015 participa Australia, que no es miembro activo de la UER, sino miembro asociado.

Nuestra primera parada es Reino Unido. Como bien es sabido, el oficialmente llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un Estado unitario formado por cuatro países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Ellos compiten por separado en competiciones como la Eurocopa o el Mundial de Fútbol, pero en Eurovisión lo hacen de manera conjunta. Tanto Gales como Escocia tienen televisiones públicas que son miembros activos de la Unión Europea de Radiodifusión, por lo que tendrían la posibilidad de participar en Eurovisión. De hecho, Gales participa en Eurovisión Junior. ¿Por qué entonces no lo hacen en el senior? Las normas actuales de Eurovisión otorgan a la BBC los derechos exclusivos para representar a todo el Reino Unido en Eurovisión y esto impide que Escocia y Gales lo hagan de manera independiente… ¡Salvo que la BBC decida no participar en el concurso! Que es el caso del Festival de Coros de Eurovisión, en el que han participado tanto Gales como Escocia, y el Festival de Eurovisión Junior, en el que ha participado Gales. Como curiosidad, la televisión pública de Gibraltar no es miembro de la UER... ¡Pero ha estado tratando de conseguirlo desde 2006! Cosa que no han conseguido al no cumplir con los requisitos.

Seguimos nuestro viaje. ¿Qué territorios daneses quieren la “independencia eurovisiva”? Aquí pasa un poco como con el tema Gibraltar. La televisión pública de Islas Feroes intentó unirse a la UER en 2010 con el objetivo de participar en Eurovisión. Petición que fue denegada por no cumplir con los requisitos. Al año siguiente, Groenlandia también lo intentó y obtuvo el mismo resultado. En su caso, la anécdota de Groenlandia queda ahí. Pero en el caso de Islas Feroe, el sueño eurovisivo regresó en 2018. Pero, de nuevo, aquello se quedó en un intento frustrado.

El caso de Kosovo es más complejo. Se declaró independiente de Serbia en 2008 y todavía hay muchos países que no lo reconocen. Kosovo lleva pidiendo unirse a la UER desde que declaró su independencia. De hecho, cumple todos los requisitos para unirse a la UER excepto uno: formar parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo perteneciente a la ONU. Requisito que, por cierto, la UER planteó quitar en 2019 para facilitar la entrada de Kosovo. En la UER hay muchísimos países que no reconocen a Kosovo como país, así que votaron negativo a este cambio Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia (que era miembro cuando se votó), Bosnia y Herzegovina, Georgia, Israel, Moldavia, Rumanía y Rusia. Por su parte, Chipre, Grecia, Serbia y España solicitaron el voto secreto. Kosovo, eso sí, cuenta con la simpatía de la UER, que le ha dado el estatus de observador e incluso le ha permitido participar en el Festival de Eurovisión de Jóvenes Bailarines.

Ahora nos vamos a ir hasta Centroeuropa. Porque el siguiente caso es de un país que quiso participar en Eurovisión incluso sin tener televisión pública. Hablamos de Liechtenstein, un país que no ha tenido televisión pública hasta 2008 pero cuyo gobierno ya quiso debutar en Eurovisión en los 70. Incluso hicieron una preselección con dos canciones para Eurovisión 1976. Sin embargo, no pudieron hacer su debut ante la falta de una emisora pública. En 2009 presentaron una solicitud de ingreso a la UER . Sin embargo, el micro-estado decidió retirarla y, a día de hoy, parece que no tienen intenciones de unirse a la UER.

Este viaje geográfico-temporal nos lleva también hasta la Unión Soviética, que tuvo su intento por participar en Eurovisión en los 80. En 2009, un ex empleado del gobierno de la URSS reveló que en 1987 el ministro de Educación soviético puso sobre la mesa la idea de debutar en Eurovisión. Propuesta que incluso incluía al cantante que les iba a representar, Valery Leontyev. El fin era mostrar al mundo los cambios que se habían producido en la URSS y tender puentes con el resto del continente Europeo. Finalmente, el gobierno no lo vio oportuno en ese momento y decidieron esperar un poco. A día de hoy tenemos a todas las antiguas repúblicas europeas de la Unión Soviética participando en Eurovisión. Bueno, a casi todas… Hay una que no lo ha hecho pero que se muere de ganas: Kazajistán. Este país es miembro asociado de la UER, aunque lleva lleva años intentando ser miembro activo. Petición que le ha sido rechazada porque se encuentra fuera del Área de Radiodifusión. Eso sí, se le ha permitido participar en Junior. Por cierto, otro miembro asociado de la UER que lleva años pidiendo ser miembro activo es Qatar. País que ha sido rechazado por el mismo motivo que Kazajistán, por estar fuera del Área.

Cerramos con con dos países que quisieron debutar en Eurovisión pero se retiraron antes de la competición: Túnez y Líbano. Túnez tenía previsto debutar en 1977 y convertirse en el primer país de África en sumarse a Eurovisión. Estaba previsto que fuese el cuarto país en actuar en Londres 1977, pero decidieron retirarse. A día de hoy nadie sabe exactamente qué llevó a Túnez a retirarse, aunque se sospecha que fue por la presencia de Israel en la competición, país al que no reconocen. Al final, Túnez no fue el primer país africano en participar en Eurovisión, lo fue Marruecos en 1980. Israel se retiró aquel año y nuestros vecinos marroquíes aprovecharon para unirse a la competición por primera y única vez en la historia.

Líbano tenía previsto debutar en Eurovisión 2005. Pero, claro, este país no reconoce a Israel como Estado y su ley prohíbe emitir cualquier contenido isrealí en televisión. Las reglas de Eurovisión obligan a emitir las actuaciones de todos los participantes y Líbano, por imperativo legal no podían emitir la actuación israelí. Así que no les quedó otra que retirarse a tan sólo dos meses de la semifinal de Eurovisión 2005.