Coral Segovia: "TVE daba entre los favoritos a Daniel Diges pese a ser quinto en la votación online. Muy raro"

Eurovisión es un sueño para muchos artistas. Una meta. Y luchan de forma incansable hasta conseguirlo. Por desgracia, no todos llegan a pisar el escenario del festival. Coral Segovia (Madrid, 1971) quedó segunda en dos diferentes preselecciones de TVE: en 2008, por detrás de Rodolfo Chikilicuatre; y en 2010, tras Daniel Diges. La artista, que sí ganó el festival de Benidorm en 2006, sabe muy bien lo que es quedarse tan cerca de alcanzar ese sueño tan deseado. Una vez pasó su oportunidad, el nombre de Coral Segovia se ha desligado por completo de Eurovisión y la madrileña ha dejado de aparecer en las quinielas de futuras representantes. Pero, ¿cómo es su vida ahora? ¿Sigue sintiendo el dolor de haberse quedado tan cerca de ir a Eurovisión? ¿Qué pasó realmente en aquellas preselecciones de 2008 y 2010?

Coral Segovia ha roto su silencio en "Pasaporte a Eurovisión" para contarlo todo. La cantante asegura que no se ve en los planes futuros de TVE. "Es complicado verme de nuevo en una preselección. Esa puerta ya no está abierta. Tengo 49 años y ahora se apuesta por gente muy joven. El mundo de la música es muy bonito pero el del negocio es más complicado", ha contado.

Coral ha reconocido que para ella siempre ha sido un sueño representar a España en Eurovisión, pero ahora duda de que eso pueda materializarse algún día. "Son muchos años de lucha, de carrera, llamando a puertas e intentando tener una oportunidad. Y no pudo ser. No creo que ya alguien piense en mí para ir a Eurovisión".

La cantante defiende que para cualquier artista, "con dos dedos de frente", debería ser un sueño ir al festival. "Han dado últimamente una imagen de Eurovisión muy equivocada por parte de quien le interese. Los artistas jóvenes vienen de una generación a la que no se le ha inculcado qué es Eurovisión y la gran oportunidad que es. No tienen ese sentimiento. Nadie les ha dicho lo importante que es", asevera.

Sobre la preselección de 2008, en la que perdió ante Chikilicuatre, Coral tiene claro que TVE quería que el Chiki-Chiki fuera a Eurovisión. Más dura fue, sin embargo, la derrota de 2010 ante Daniel Diges. La intérprete ensalza en la entrevista su buena relación con Daniel Diges y subraya que los problemas fueron con alguien de su equipo. "Él se iba con gente de TVE al cine o a tomar un café y no entendía nada. Un día antes de salir las candidaturas me dijo que presentaba una canción con Daniel Diges. Lo sentí como una traición", asegura. No obstante, Coral no comprende por qué en TVE se daba como favorito a Diges. "En los programas de televisión decían que era mi rival más fuerte. Algo difícil de creer porque sólo había sido quinto en la votación online. Es todo muy raro", señala.

Coral admite que, tras su segunda derrota, se sintió completamente abatida. "Me cogí un fuerte berrinche y estaba en un rinconcito del camerino llorando como un bebé. Tuvo que venir mi madre y todo el equipo de producción," asegura. Sin embargo, desmiente que 'volaran sillas' y que reaccionara de forma violenta ante la derrota. Para Coral, lo más duro vino después: el silencio. "Sientes que te quedas en casa y en paro. Gracias a Dios vivo bien, porque alguno pensará que estoy debajo de una baldosa muerta del asco. No es así".