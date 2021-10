Levi Díaz, la voz de España en Eurovisión Junior: "Estamos pensando en la escenografía, pero aún no hay nada"

La cuenta atrás se ha puesto en marcha para Eurovisión Junior 2021 pero Levi Díaz, el representante español, no está "nervioso". "Estoy emocionado. Tengo muchas ganas de ir y de demostrar a Europa mi talento, pero para nada nervioso", señala. Su tono de voz transmite alegría y optimismo, los sentimientos que rezuman también en las notas de "Reír", su canción para el festival. A España le va particularmente bien en el concurso infantil, a diferencia del formato senior, con dos medallas de bronce consecutivas obtenidas por Melani (2019) y Soleá (2020). El reto de Levi Díaz para este 19 de diciembre en París en mayúsculo, pero él se aferra a la oportunidad que se le ha brindado. "Si gano, genial. Y si no, también", señala.

En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, el artista catalán asegura que ensaya todos los días el tema con su profesor de canto y que no tiene miedo a una posible coreografía. "Me defiendo bailando. Si me pones una coreografía y la trabajo, me sale de diez", asegura el ganador de "La Voz Kids". El baile es una incógnita porque, de momento, no hay nada fijado para la actuación de la final. "Estamos pensando en la puesta en escena, pero todavía no hay cosas", ha dicho.