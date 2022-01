Javiera Mena: "Voy al Benidorm Fest a representar a la gente que se siente bienvenida a España"

Hace pocas semanas habría sido impensable que una figura de la música latinoamericana como Javiera Mena pudiera estar en liza para representar a España en Eurovisión. Pero los deseos se han convertido en realidad y esta chilena de 38 años, con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, quiere emular a la peruana Betty Missiego y los uruguayos TNT y defender los colores de la rojigualda en Turín el próximo 14 de mayo. El paso previo será vencer a sus otros 13 rivales en el Benidorm Fest a finales de enero.

Lo que está claro es que ganas y motivación no le faltan a Javiera Mena. "Los organizadores de la preselección me llamaron y les dije que sí sin dudar. Me encanta Eurovisión y cuanto más tiempo llevo en España más me impregno del espíritu de este festival. De hecho, ya estar en el Benidorm Fest es como tener una patita en Eurovisión", señala.

La cantante reconoce que en su Chile natal no se conoce mucho Eurovisión, aunque sus amigos españoles son "todos eurofans". Y tiene muy en cuenta todo lo que le dicen los seguidores del concurso a través de las redes sociales. "En la reunión que tuve con TVE presenté todo lo que quería para una actuación y una parte la reservé para hablar de las opiniones de los eurofans. Ellos ven muchas actuaciones y estoy pendiente de lo que me dicen. Creo que nunca había estado tanto tiempo en Twitter conversando. Lo que tengo seguro es que vaya o no a Eurovisión, de espectáculo voy a aprender mucho para mis próximos shows", dice. Sobre su esperada puesta en escena en Benidorm, sólo adelante que habrá "luces, rayos y trunos". "Oscuridad y luminosidad a la vez, como la canción que defindo", asegura.