La polémica viajera de un avión y la advertencia de Guerra a Sánchez, lo más leído en COPE

1. Obligan a bajar del avión a una pasajera por su vestimenta "inapropiada"

Le llamaron la atención en varias ocasiones. Una joven se subía a un avión en Birmingham (Inglaterra) con destino a las Islas Canarias cuando recibió una llamada de atención por parte de la aerolínea, Thomas Cook Airlines. La pasajera se dirigía a la Playa de Las América, en Tenerife, una zona turística catalogada como una de las mejores playas de España.

La turista, de 21 años, tuvo que soportar ataques verbales de un tripulante de cabina porque iba en el avión con ropa de verano. La pasajera ha denunciado en redes sociales que tuvo que ser "escoltada" por cuatro miembros de la tripulación para que se cambiara de vestimenta o se colocara un poco más de ropa. El error, según la aerolínea, es que viajaba con una indumentaria "inapropiada".

2. La espinosa advertencia de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril que es "más natural" que los partidos constitucionalistas "se apoyen entre sí", a la vez que ha defendido que él no pactaría con los independentistas.

Para Guerra, aunque la realidad sociológica ahora está "bastante más líquida" que antes, tal y como se adivinan las opciones políticas "probablemente el primer partido" tras los comicios del 28 de abril sea el PSOE, tras lo que ha planteado es que "otra cosa es si será suficiente para que pueda gobernar o no" dado que "está más complicado de prever". Así y preguntado por si, en tal caso, el PSOE debería pactar con los partidos independentistas, Alfonso Guerra ha replicado que él no sabe "con quién querrán" pactar. "Desde luego yo no lo haría así, yo creo que es más natural que los partidos constitucionalistas se apoyen entre sí, no que tengan que hacer gobiernos, pero sí que se apoyen, ahora ¿qué van a hacer? Yo no estaré en esa decisión, ojalá", ha reconocido.

3. Así describe Herrera la cara de Susana Díaz tras la purga de Sánchez en el PSOE

Carlos Herrera ha analizado las portadas de la prensa de este lunes. En su mayoría, los diarios abren con una fotografía de una Susana Díaz desolada, con la mira perdida y una mueca en su rostro. Herrera no ha querido dejar pasar la ocasión para explicar el motivo de este gesto de la expresidenta andaluza. Como ha explicado el comunicador, Pedro Sánchez ha realizado una purga de todos los susanistas y diputados díscolos, para las listas de las elecciones generales y europeas.

“Hoy es un día para fijarse bien en gestos, en caras, en mohines si me permiten ustedes. El mohín que se le ha quedado, la cara doliente de Susana Díaz en las portadas. Susana Díaz era todo, aspiraba a ser todo y todo el mundo daba por hecho que iba a serlo todo. Y de repente, ahora mismo, no les diré que un Ecce Homo, pero si tuviera que salir representada en algún paso de la Semana Santa... Hombre, yo no le digo “La Canina”, pero vamos a dejarlo en algún Ecce Homo, o en el Cristo de la Estrella o el de San Esteban. Hombre, o si me apuran, nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia de la Cena”, ha comentado a modo jocoso el comunicador.

4. “¡Cállate y ponte una chaqueta!”. Así fue obligada la británica de ropa “ofensiva” a bajar del avión

“Tu vestimenta ofende”. Con estas palabras se dirigieron los miembros de la tripulación de una aerolínea a Emily O’Connor, la pasajera británica que denunció vejaciones durante un vuelo a las Islas Canarias.

Residente en Birmingham (Reino Unido), la joven subió a un avión con destino a Tenerife. Entonces, el personal de la aerolínea, Thomas Cook Airlines, se dirigió a ella y le recriminó: “Te sacaremos del avión si no te cubres. Tu vestimenta ofende y es inapropiada. No cumple la política de nuestra aerolínea”.

Tras unos momentos de tensión, uno de los responsables de la compañía la amenazó con “echarla” del avión. “Cállate, mujer patética. Ponte una jodida chaqueta”.

Así lo ha contado la propia Emily en el programa británico 'This Morning', de ITV. Su prima, sentada junto a ella, tuvo que prestarle una chaqueta ante la mirada atónita de los pasajeros.

5. Rosa Díez responde a la ministra Celaá por sus palabras sobre el Ejército: “No insulte”

La ministra de Educación y cabeza de lista del PSE-EE por Álava al Congreso, Isabel Celaá, ha afirmado que la derecha "está hoy llena de siglas, pero no es más que una sola derecha, la derecha de los coroneles y el pensamiento único", y ha defendido que España necesita "un gobierno socialista" para "consolidar el rumbo y las prioridades ya iniciadas en estos nueve meses".

Las palabras de la actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno han sido relacionadas con la decisión de VOX de incluir a varios militares dentro sus listas al Congreso de los Diputados, pero también ha mandado una indirecta al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por su idea de “la España de los balcones”: “Suele decir el líder de la derecha que hay que bajar las banderas de los balcones a las calles, pero con todas las banderas no van a ser capaces de tapar ni la injusticia a la que han sometido a los más débiles, ni la corrupción”.

Pero la fundadora de UPyD se ha centrado en las primeras declaraciones, reaccionando en su cuenta de Twitter y respondiendo a la responsable de Educación: “Es ministra gracias al apoyo de los golpistas, su partido cena en nochebuena con un jefe de terroristas....y ella hablar de “la derecha de los coroneles”. Señora, lo coroneles españoles, como el resto del Ejército, se merecen reconocimiento y respeto, señora. No insulte”.