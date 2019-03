Así describe Herrera la cara de Susana Díaz tras la purga de Sánchez en el PSOE

Carlos Herrera ha analizado las portadas de la prensa de este lunes. En su mayoría, los diarios abren con una fotografía de una Susana Díaz desolada, con la mira perdida y una mueca en su rostro. Herrera no ha querido dejar pasar la ocasión para explicar el motivo de este gesto de la expresidenta andaluza. Como ha explicado el comunicador, Pedro Sánchez ha realizado una purga de todos los susanistas y diputados díscolos, para las listas de las elecciones generales y europeas.

“Hoy es un día para fijarse bien en gestos, en caras, en mohines si me permiten ustedes. El mohín que se le ha quedado, la cara doliente de Susana Díaz en las portadas. Susana Díaz era todo, aspiraba a ser todo y todo el mundo daba por hecho que iba a serlo todo. Y de repente, ahora mismo, no les diré que un Ecce Homo, pero si tuviera que salir representada en algún paso de la Semana Santa... Hombre, yo no le digo “La Canina”, pero vamos a dejarlo en algún Ecce Homo, o en el Cristo de la Estrella o el de San Esteban. Hombre, o si me apuran, nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia de la Cena”, ha comentado a modo jocoso el comunicador.

También se ha referido al modo en el que se ha llevado a cabo la limpia sanchista. “Sánchez ayer pasó por encima de Susana Díaz. En política, el que gana, sobre todo después de haberse considerado maltratado en algún momento, puede hacer dos cosas. Tener un cierto sentimiento de grandeza y perdonarle la vida aquel al que ha ganado después de que le pusiera las cosas muy difíciles o no tener piedad. Y ayer, Pedro Sánchez, no tuvo piedad”, ha analizado Herrera.

LA PURGA

Diputados críticos, emblemáticos susanistas y vestigios del 'viejo PSOE' han sido apartados de unas candidaturas que por primera vez Sánchez ha elaborado con libertad, lo que le ha supuesto en algunos casos desatender el criterio de la militancia.

En este sentido la expresidenta andaluza Susana Díaz no ha tardado mucho en pronunciarse y ha lamentado que no le haya sido posible llegar a un acuerdo con la dirección federal en la elaboración de las listas para las generales. Y ha advertido a Sánchez de que lo tendrá en cuenta en el futuro: "Tomo nota".

Díaz ha recalcado que en Andalucía han "tenido la mano tendida en todo el proceso para hace compatible la decisión del federal con la decisión soberana de los militantes", pero ha constatado que "eso no ha sido posible".

"Bueno, tomo nota y a partir de mañana todos a trabajar y a buscar que tengamos el mejor resultado electoral posible el mes de abril, que será la antesala del mes de mayo", ha señalado, y se ha comprometido a "currar como siempre los socialistas andaluces" para conseguir ese objetivo.

Dos de los nombres que Sánchez también ha purgado, en este caso de las europeas, según ha adelantado la Cadena COPE, son José Blanco y Elena Valenciano, dos históricos del partido.