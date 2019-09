Carolina y Juanra, la historia de superación de dos alcaldes que sufren parálisis cerebral y ELA

No está de moda hablar bien de la clase política. Pero es un agente necesario para la transformación de la sociedad. Más allá de los fallos que cometen, independientemente de su ideología, lo cierto es que no es tarea fácil gestionar un país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Pues imagínate desempeñar esta tarea cuando padeces una enfermedad o algún tipo de dependencia. En nuestro país tenemos varios de estos casos, y que por cierto merecen todo nuestro reconocimiento. Son alcaldes de sus respectivos municipios. Es Carolina Alonso, primera edil de la localidad toledana de Villamuelas. Alcaldesa desde el pasado 15 de junio tras resultar vencedora la lista del PP en los comicios municipales del 26 de mayo, su mérito es aún mayor que el de otros que han ostentado su mismo cargo en otros pueblos, porque Carolina convive con una parálisis cerebral desde su nacimiento.

No ha tenido una vida fácil, pero ello no le ha impedido seguir adelante. Confiesa que tuvo una infancia feliz. Se licenció en Ciencias Políticas, y posee un máster en Dirección de Recursos Humanos: “Tuve mucha ayuda de mis compañeros que me pasaban los apuntes, las fotocopias, los profesores me hacían los exámenes orales...” Tras casi tres meses en el cargo, asegura que se encuentra con mucha fuerza: “Estoy muy bien, todavía acostumbrándome. Pero ya le he cogido el puntillo después de unas primeras semanas agotadoras.”

Lo cierto es que el camino no ha sido fácil, y tampoco esperado, ya que como confiesa la propia alcaldesa, la candidatura fue casi improvisada: “Hace un año ni me lo imaginaba. Fue la dirección provincial del PP quien apostó por mi para encabezar la lista de Villamuelas. Me lo tuve que pensar, pero vi que era un avance más, una experiencia muy buena.”

Tampoco lo ha tenido fácil Juan Ramón Amores. Tras 32 años de gobiernos de la derecha en la localidad albaceteña de La Roda, el cabeza de lista del PSOE en las elecciones del 26 de mayo logró romper la hegemonía del PP en el municipio. Amores se ha convertido en todo un referente en la lucha contra la ELA. Una enfermedad que le detectaron en noviembre de 2015. Los médicos fueron muy sinceros con él, tras comunicarle que tan solo tenía una esperanza de vida de tres años. Por fortuna, las previsiones médicas se equivocaron. En este tiempo, ha ostentado la dirección general de Deportes y Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y actualmente es regidor de La Roda. Es el único alcalde que padece esta enfermedad en España.

Pese a que en su caso el avance de la enfermedad está siendo lento, empieza a hacer estragos: camina despacio, con torpeza, ya no maneja la mano izquierda, aunque por suerte sus músculos de la deglución y respiración funcionan correctamente. Tras vencer por mayoría absoluta en La Roda, afirma que su compromiso es permanecer como mínimo los cuatro años de Legislatura: “Es el objetivo. Los próximos cuatro años no existen ni para mí ni para nadie. Yo vivo el hoy. El mañana nadie sabe cómo es, ni yo que estoy enfermo ni los que están sanos. Por eso, me dedicaré a trabajar por mi pueblo hasta que el hoy no exista.”

Dos ejemplos de fortaleza y lucha

Juanra se está convirtiendo en un ejemplo de fortaleza y lucha, también para sus dos hijos pequeños: Iván de cinco años y Jimena de dos. Cuando le detectaron la enfermedad, Amores y su mujer, Mónica, decidieron tener a Jimena. Todo el mundo le llamaba loco: “Al principio solo pensaba en lo que me iba a perder. Más de dos años y medio después, estoy muy contento de verla crecer y todo lo que estoy viviendo con ella. Espero que queden muchos años por disfrutar.”

Juanra pensó en varias ocasiones en dejar la vida pública con motivo de la enfermedad, pero desde su partido y su entorno le animaron a seguir. Un respaldo que también ha sentido Carolina, que afirma que nadie en el partido se opuso a su candidatura: “Al contrario, desde el primer momento todo el mundo me ofreció su apoyo y su ayuda. Mi familia me comentaba los pro y los contra, pero aceptaron mi decisión.” Carolina se ha convertido en un ejemplo de superación, que demuestra a la sociedad que con esfuerzo todo se puede conseguir en la vida: “Es el mensaje que tenemos que transmitir, que con voluntad y ayuda, se puede.”

Carolina es además consciente de que se ha convertido en un referente para el colectivo dependiente, aunque asegura que nunca pensó que sería además la primera mujer alcaldesa de Villamuelas: “No fui consciente de lo que representaba hasta que los medios de comunicación lo publicaron. Fue un terremoto que pasó por mi vida, inesperado para mí.”

Juanra por su parte tiene la capacidad de emocionar en cada uno de sus discursos. Uno de los últimos fue el que dio el Día de Castilla-La Mancha el pasado 31 de mayo, cuando recibió la Medalla de Oro de la región. Su mensaje encogió el corazón de muchos: “Muchos me comentan que el discurso pasará a la historia. Era un discurso hecho desde el corazón. Si lo haces así, aunque sea en política, la gente escucha. Hace unos días me enviaron la foto con una de las frases que pronuncié aquel día, apuntada en la pizarra de un bar de un pueblo de Ciudad Real. “No dejes que la vida te golpee para vivirla como se merece.” Así trato de vivir yo el día a día.”