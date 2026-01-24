La gran crisis del AVE: el accidente que destapa años de advertencias y daña la marca España

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha supuesto un antes y un después para la alta velocidad española, considerada hasta ahora un motivo de orgullo y admiración internacional. Con casi 4.000 kilómetros de vías, España cuenta con la red más extensa de Europa, un modelo de éxito que llegó a ser citado por Barack Obama. Sin embargo, ese prestigio se tambalea, dando paso al miedo entre los viajeros y a una grave crisis reputacional.

Durante la tertulia, los colaboradores José Miguel Gaona, psiquiatra forense, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía, han desgranado las múltiples facetas de un siniestro que trasciende el hecho puntual para señalar un problema de fondo.

Un deterioro advertido desde dentro

José Manuel Aguilar, residente en Córdoba y usuario habitual del AVE desde su inauguración en 1992, ha sido tajante al afirmar que el accidente “es algo que se esperaba”. El profesor ha revelado cómo, a través de su consulta, había recibido advertencias de ingenieros de Adif preocupados por la “fatiga de materiales”, un comentario que ha calificado de “muy recurrente” desde hace años.

El psicólogo ha relatado en primera persona el progresivo deterioro del servicio, especialmente desde el año 2021, con “retrasos continuamente”, averías, cortes de luz y unas vibraciones que “eran el día a día”. La falta de fiabilidad ha llegado a tal punto que ha alterado la vida de miles de profesionales y ha generado chistes locales sobre la necesidad de viajar con “un táper con comida” y “una linterna” por lo que pudiera pasar.

El impacto en la 'marca España' y el turismo

Para José Miguel Gaona, el caso del AVE se suma al declive de otras “joyas de la corona” como la sanidad pública, reflejando una sensación de que “el Estado está fallando”. Este desgaste tiene un impacto directo en la 'marca España', un activo construido durante décadas que ahora se ve seriamente comprometido.

La crisis afecta también a la industria del turismo, pilar de la economía nacional. Los tertulianos han recordado cómo la percepción exterior puede magnificar los problemas, como ocurría con el terrorismo de ETA. De hecho, se ha puesto como ejemplo la pérdida de Disneyland, que finalmente se instaló en Francia porque en España “hay un atentado”, a pesar de que las condiciones de horas de sol eran favorables en un 90%.