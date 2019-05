"Estoy orgulloso de recibir la Medalla de Oro de CLM, la recogeré en nombre de todos los enfermos de E.L.A"

Juan Ramón Amores pasa por los estudios de COPE Castilla-La Mancha satisfecho por haber ganado con mayoría absoluta las elecciones en su municipio, en la Roda y orgulloso de representar a todos los enfermos de E.L.A cuando mañana reciba la Medalla de Oro en el acto oficial que se celebrará en el Palacio de Congresos de Albacete.

"Consigue mayoría absoluta en La Roda para el PSOE, tras 32 años gobernando el PP"

El reto de su pueblo, no era sencillo. Durante 32 años ha gobernado el PP. Su enfermedad no le ha impedido hacer campaña a pie de calle, a pesar de las dificultades y ha conseguido ganar con mayoría absoluta y el apoyo de más del 50% de los votos. 10 de los 17 concejales. “Estoy muy agradecido a las 4.244 personas que han votado a este candidato y al equipo humano que le acompaña pero también estoy agradecido a todas las personas que han votado y voy a representar y a defender con uñas y dientes, dejándome la piel a un pueblo que lo necesita y que hoy más que nunca está posicionado en el mapa de la región. Hasta ahora pocas veces habréis hablado del candidato de la Roda, habéis hablado de los “Miguelitos” pero del alcalde de la Roda nunca y a partir de ahora el alcalde de la Roda tiene mucha fuerza pero hay que demostrarlo, hay que conseguir inversiones y que vengan empresas a nuestro pueblo a crear riqueza y conseguir que vengáis a la Roda para otra cosa que no sólo sea para comprar “Miguelitos”, eso de postre”.

"Recogo el premio en nombre de las tres personas que cada día son diagnosticas de E.L.A"

El todavía director general de Juventud y Deportes, tiene claro que mañana cuando recoja la Medalla de Oro en El Día de la Región, lo va a hacer en nombre de todas las personas que como el, padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica. Una enfermedad que le diagnosticaron en noviembre del 2015. “No sé si la merezco pero la voy a recoger en nombre de mucha gente, los héroes invisibles de ayer, de hoy y sobre todo los tres que cada día van a diagnosticar...”.

Bromea con aparecer al lado de otros premiados como Iniesta, Almodóvar, José Luis Cuerda o Manolo García.

