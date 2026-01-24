Carmen Lomana desvela su vínculo con Valentino: "Hay muchas cosas en mi vida que se las debo a él"

Carmen Lomana ha recordado este fin de semana su estrecha relación con el diseñador Valentino en el programa 'Fin de Semana' de la 'cadena COPE', presentado por Cristina López Schlichting. La colaboradora ha compartido detalles sobre cómo le conoció y la influencia que tuvo en su vida, además de hablar de un icónico vestido que atesora en su armario y que perteneció a una de las musas del creador italiano.

Un icono de la belleza

A la pregunta de si conoció al diseñador, Lomana ha sido clara: "Le conocí muchísimo". Ha relatado que asistió "a todos sus desfiles de prêt-à-porter y, sobre todo, de alta costura en París". Para ella, Valentino era "una persona con un sentido de la belleza, del gusto, con un amor a las mujeres, porque cada vestido que hacía era para embellecernos".

Hay muchas cosas en mi vida que se las debo a él, como trabajar en los medios" Carmen Lomana Socialité y colabora de Fin de Semana

Tal es su agradecimiento que ha llegado a afirmar: "Hay muchas cosas en mi vida que se las debo a él, como trabajar en los medios". La socialité ha confirmado que tiene "muchísimos" vestidos del diseñador, "como 10 o 12". Uno de ellos es una pieza muy especial que Valentino diseñó en 1969 para su musa, la princesa Pignatelli, un vestido que Lomana ha lucido y del que ha presumido en su perfil de Instagram.

Lomana ha explicado que cuando el diseñador se jubiló en 2007, "hizo una réplica de ese vestido en edición limitadísima", y ella movió "Roma con Santiago" para conseguirlo. Finalmente, lo logró gracias a Carlos Sousa, "el padre de los chicos que han recibido toda la herencia de Valentino", a quienes el diseñador consideraba su familia.

En el plano personal, lo ha descrito como un hombre "encantador" y "muy generoso", aunque "menos abierto que Giancarlo Giammetti", su socio y amigo. "Siempre estaba rodeado de amigos, dando fiestas", ha recordado Lomana, mencionando un evento en su palacio de Versalles y su predilección por la casa que tenía en Gstaad (Suiza) para pasar la Navidad.

El estilo de Macron y la gestión de la agenda

Durante su intervención, también ha habido tiempo para comentar otros asuntos, como la aparición de Emmanuel Macron en el Foro de Davos con unas gafas de sol. Lomana ha justificado al presidente francés, de quien ha dicho que "estaba guapísimo" y que tiene "un problema en un ojo". Aunque ha señalado que "normalmente, nunca se debería poner nadie gafas" al dirigirse al público, ha considerado que en este caso estaba justificado.

Soy una persona muy controlada, con mucha fuerza mental, porque si no estaría loca ya" Carmen Lomana Socialité y colaboradora de Fin de Semana

Preguntada por cómo gestiona su apretada agenda manteniendo la serenidad, la colaboradora ha revelado su secreto: "Soy una persona muy controlada, con mucha fuerza mental, porque si no estaría loca ya". Se define como "muy disciplinada" y "muy organizada", casi "germánica", aunque también ha admitido que le "encanta" que surjan planes improvisados porque fluye "mucho".

Repaso a la actualidad rosa

En la sección, también se han repasado otras noticias de actualidad. Se ha comentado el archivo de la denuncia contra Julio Iglesias por parte de la fiscalía y el "fuerte bajón anímico" del cantante. También se ha hablado de Felipe Juan Froilán, quien prefirió quedarse en Abu Dhabi junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, en lugar de viajar a Atenas, mostrando así su lado más responsable.

Otro de los temas ha sido la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarín, un hecho que Lomana ha calificado de "temeridad". Finalmente, se han abordado los rumores de crisis entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo, así como el traslado de Miguel Bosé a Andorra después de ocho años viviendo en México por motivos de seguridad y para estar más cerca de España.