De Música Ligera: Tarde de domingo rara

Mucho movimiento esta semana en el mundo de la música: se juntan Blur, Sabina y Varona se pelean, ya empiezan a surgir las primeras confirmaciones de los festivales del verano que viene… Y aquí en De Música Ligera estamos a lo de siempre: a ofrecerte la mejor música posible en forma de las novedades más granadas que han surgido en los últimos días. Hoy te ponemos a Melifluo, Niña Polaca, El Mato a un Policía Motorizado, Lagartija Nick, Chica Sobresalto, Carlangas con Manu Chao, Christine and The Queens, Victorias, Los Mejillones Tigre, Jordana B, Comic Sans, Fucked Up, Wayne y The Blessed Madonna. La vida puede ser maravillosa y con música, más.