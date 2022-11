De Musica Ligera: Sound of the Underground

Ya es otoño. Igual que caen las hojas caen las novedades en De Música Ligera. Esta semana suenan Jero Romero, Iggy Pop, Franz Ferdinand, Colectivo Da Silva, Pecker, Los Telepáticos, King Gizzard & The Lizard Wizard, El Verbo Odiado, Siloé con Feten Feten, The Rapants con Grande Amore, Pshycotic Beats y Future Islands. No permitas que llegue el invierno a tu corazón y dale al PLAY.