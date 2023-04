De Música Ligera: Gente Impresentable

En estos tiempos que corren, no te puedes fiar de nadie. Pero de nosotros si. ¿Quien acude puntual (o casi) todas las semanas a prescribirte la mejor música posible a modo de las ultimas novedades? Pues De Música Ligera, ¿quien si no? Hoy ponemos a El Columpio Asesino con Santi Balmes, Niña Polaca, Arde Bogotá, Veintiuno, Venturi, PJ Harvey, El Último Vecino, The Byrons, Valiente cobarde con Raúl, Calizo, Amigas Intimas, Antiplancton y Thundercat con Tame Impala. Gozadera asegurada en una hora, aproximadamente. Afila la oreja

.