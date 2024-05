El truco para hacer una tortilla en una sartén vieja y que no se pegue al fondo: lo tienes en tu cocina

Los recubrimientos antiadherentes que se emplean en las sartenes son los responsables de que, por ejemplo, la tortilla se deslice y el arroz no se pegue. Muchas veces por, desgaste o mala calidad, no tenemos el utensilio ideal. Pero con este truco de un vídeo viral de TikTok conseguirás que no se pegue esa elaboración en el fondo.

???Hace una tortilla gigante y todos se quedan con lo que pasa cuando le da la vuelta en la sartén: "La patente" ?? https://t.co/KY5QWJQdDX — COPE (@COPE) May 16, 2024

La tortilla de patata es uno de esos platos que arrasan por donde van. La simpleza de esta receta la ha convertido a en una de las elaboraciones bandera de nuestra gastronomía en todo el mundo. Bien cuajada, más crudita, con cebolla, sin cebolla... Para gustos los colores. Pero nunca se puede pegar al fondo.

A la hora de cocinar una tortilla de patata, elegir una buena sartén es casi igual de importante o más que elegir buenos ingredientes. Conseguir que el huevo no se pegue a la sartén para darle la vuelta con éxito es el primer paso para preparar una exquisita. El problema viene cuando no tienes el instrumento adecuado.

Darle la vuelta a la sartén puede llegar a ser una auténtica odisea, se trata de un momento decisivo el que dependerá la cena. Los chefs recomiendan hacer movimientos cortos y fuertes para asegurarse de que no se está pegando, otro de los riesgos de la preparación de la tortilla de patatas.

Una tortilla

A la hora de cocinar este plato es muy importante elegir una sartén de buena calidad y de la medida adecuada, ni muy pequeña ni muy grande. También es muy recomendable que esta sea antiadherente, para evitar lo máximo posible que el huevo no se pegue a la sartén y darle la vuelta con éxito.

?? Este es el secreto de la tortilla de patatas de una chef española que arrasa entre los ingleses



?? “Es la mejor” https://t.co/X8WJcG9kg9 — COPE (@COPE) May 12, 2024

Un buen plato de comida requiere productos de buena calidad, frescos y de proximidad, sobre todo el aceite, la esencia de la tortilla de patatas española. Para conseguir que la tortilla no se pegue a la sartén es indispensable no escatimar, aunque tampoco hace falta bañar los ingredientes.

Para que el huevo no se pegue, los cocineros recomiendan bañar la sartén con bastante cantidad de aceite. Cuando esté bien caliente, antes de poner el huevo con las patatas, tienes que retirar el aceite del cazo y entonces echar los huevos batidos. De esta manera, logramos que la sartén esté impregnada de aceite, pero sin que tape el gusto del resto de ingredientes.

Uno de los dilemas más comunes cuando se está cocinando una tortilla de patatas es cuando darle la vuela. Los chefs recomiendan hacerlo cuando la base esté bien cocinada y se vea bastante cuajada. Mientras se cuece, se tiene que ir comprobando que no se pegue, porque a veces no es suficiente con esa base de aceite que hemos creado.

Que no se pegue

Para este truco que enseñan en un vídeo viral de TikTok, hay que regresar prácticamente al principio de la elaboración. Cuando tienes tu sartén delante y no estás seguro de que tenga la mejor de las adherencias, esta usuaria de la red social recomienda que emplees papel de horno, lo arrugues y lo coloques en la superficie. En la publicación hace esta elaboración, pero en los comentarios señalan que sirve para la tortilla igual.

Lo harás de tal forma que quede recubierto el fondo y los laterales, mientras las arrugas ayudarán a que el aceite que eches no se vaya a la sartén. De esta forma, también consigues una elaboración más limpia, pero sobre todo estarás seguro de que tu tortilla no se pegará. El único cambio en la elaboración que debes hacer es poner el fuego más fuerte.