La drástica decisión que tomó Daniel para salir de su adicción al porno: "Fue mi mujer la que se dio cuenta"

El primer contacto con el porno se produce entre los 8 y los 13 años, edades a las que, la mayoría de los niños ya tienen un teléfono móvil. A día de hoy, la pornografía tiene muchísimas puertas de entrada.

De los 1.800 millones de páginas web existentes, se calcula que la mitad están dedicadas exclusivamente a la pornografía. Es decir, hay más gente consumiendo porno que visitando Amazon o Twitter. España es el undécimo país del mundo donde más porno se consume.

Informe COPE: El rodillo del porno como escuela, un fiasco social De media, la edad de iniciación al porno en nuestro país está entre los 8 y los 11 años. En este Informe COPE analizamos cómo están cambiando las relaciones sexual-afectivas. 22 may 2024 - 09:47

Daniel Rego tiene 33 años y hace ocho tuvo que ingresar en una clínica para salir de su adicción al porno.

"No solo pierdes tu vida, sino que haces daño a los que te rodean"

"Con 8 o 9 años, cuando no existían los móviles, tuve mi primer contacto con la pornografía mediante una revista. Cuando tuve en mi posesión un smarthphone, en torno a los 18 años, empecé a engancharme, siendo ya un problema. Incluso me casé, ahí pensaba que mis problemas se iban a terminar y fue lo contrario, se acentuaron todavía más", ha comenzado narrando.

"Nadie quiere estar enganchado a nada y menos a una adicción que está destruyendo tu vida. No solo tu vida se está perdiendo, sino que estás haciendo daño a los que te rodean", añade.

Cómo salir de la adicción a la pornografía

Y es que, por mucho que quieras dejarlo, no es algo voluntario. En su caso, lo dejó gracias a su mujer: "Ella se dio cuenta de manera fortuita de que tenía un problema de adicción. Juntos decidimos que lo mejor era parar, ingresar en un centro de rehabilitación y poco a poco salir de ahí para recuperar mi vida. Esto fue en 2016, cuando llevábamos ya tres años casados. Fue un parón en nuestra vida, no era lo que habíamos planificado cuando nos casamos".

"Al final, aprendes a convivir con la tecnología, prácticamente hemos generado un estilo de vida donde tenemos ciertas precauciones. No veo la tele solo, mi teléfono está al alcance de cualquier persona y lo uso exclusivamente para trabajar. Trato de no estar solo, para mi ya es un estilo de vida, no me siento limitado, solo que tomo precauciones", explica en 'Herrera en COPE'.

¿Son legales plataformas cómo OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma con casi 250 millones de usuarios, en su gran mayoría hombres, que se suscriben y pagan para consumir contenido explícito de los creadores, sobre todo creadoras, ya que el 97% de cuentas activas son de mujeres. Hay un informe del Observatorio de Violencia Sexual que denuncia que esta red social hace proxenetismo.

La pornografía también es caldo de cultivo para actividades de delictivas, en estos momentos uno de los grandes retos de la policía es acabar con la distribución de porno entre menores.

¿Hay delito en este tipo de plataformas? ¿Qué ocurre cuando el contenido se distribuye mediante aplicaciones de mensajería como Telegram?

Para responder a estas y otras preguntas, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Jesús Figueroa, un policía que pertenece a la unidad dedicada a los delitos de distribución de pornografía entre menores.

Una delgada línea

"Nos movemos en una fina línea, muchas veces estas plataformas ofrecen la posibilidad a personas de vender material íntimo que, como ocurre con otros contenidos de redes sociales, ya no tenemos el control sobre ello. Además, están en distintos países donde la legislación a veces es más laxa", comienza explicando.

En esta línea, "también se ha detectado, incluso hubo un aviso de Reino Unidos, porque habían visto que no se verificaba de forma adecuada la edad de las personas que entraban a la plataforma, al igual que casos de suplantación de identidad".

En cuanto a aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp, el policía apunta que "no están sujetas a control parental como ocurre con otras. Además, nuestra legislación europea no se cumple de forma estricta en muchas de ellas. Se difumina la responsabilidad en los usuarios".