Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el violento vídeo que ha difundido Israel del secuestro y agresiones a mujeres soldados por Hamás para concienciar a aquellos países (España, Irlanda y Noruega) que van a reconocer el próximo 28 de mayo a Palestina como Estado:

Son las nueve y…. de la mañana, y todavía no se tienen noticias de que algún otro embajador de España haya sido llamado por el ministro de Exteriores para demostrar lo enfadados que estamos, o que, algún otro país demuestra que le hemos ofendido, y retire su embajador de Madrid. Bueno, todavía es jueves, y no hay que despreciar las habilidades de Pedro I, El Mentiroso, cuando se pone en plan estajanovista a hacer política exterior, con la habilidad con la que un herrero, con un mazo, limpiaría el polvo de las arañas de cristal del Palacio de Oriente.

Tengo este viernes una cena con amigos, y espero que, hasta entonces, los españoles de La Línea de la Concepción no se hayan convertido en súbditos de Gibraltar, que es que, en cuanto el diplomático Albares se pone a las órdenes de Pedro I, el Mentiroso, nunca adivinas lo que puede llegar a suceder.

Y esta mañana he visto la fotografía que publica el diario ABC, de un vídeo difundido por Hamás, el grupo terrorista que ordena y manda en Palestina, donde se ven a varias jóvenes secuestradas por ellos. El vídeo lo ha enviado Israel a los embajadores de los países que ayer dijeron que reconocían el Estado Palestino para que contemplaran el trato de las secuestradas y prisioneras. Y lo más terrible, lo más punzante, lo que te revuelve la entrañas del alma, es un cartel en inglés -en el que mientras les llaman perros a estas chicas, y las tratan como a tales- puede leerse “estas son las niñas que pueden quedarse embarazadas”. Naturalmente, si matan y asesinan, lo de la violación les puede parecer un trato afectuoso.

Tengo hijas, nietas, amigas, compañeras, esposa, y esa visión me conmociona, y me indigna. Y me indigna todavía más el silencio cómplice de tanta feminista falsa, de artificio y pancarta -pongamos que hablo de Ione Belarra- preocupada por atar corto a los periodistas españoles y muda, como una puerta, ante ese anuncio de violación masiva llevada a cabo por unos terroristas palestinos contra unas chicas que han cometido el terrible delito de ser israelíes. Siento una inmensa pena por esas chicas, y un desprecio profundo ante estas feministas de plástico, que deshonran la larga y callada lucha de tantas mujeres, que soportaron la carga de la incomprensión y nunca, nunca, tuvieron un cargo.





