Herrera: "En una semana Sánchez ha abierto dos conflictos diplomáticos, innecesarios y buscados"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este jueves 23 de mayo que pasa entre otros asuntos por los frentes internacionales abiertos por Pedro Sánchez en una semana, con Argentina o Israel.

"Ayer la comparecencia en el Congreso del señor Pedro Sánchez, el día antes de que arranque la campaña de las elecciones europeas no quiera Dios que esto pase rápido para que Pedro Sánchez se tranquilice un poco, porque el último pleno del Congreso ha sido un ejemplo palmario de como un presidente populista puede poner patas arriba el debate público con tal de tensionar a los suyos y que no se duerman de cara a una cita electoral, porque se huele que la cosa no la tiene fácil".

"Ayer Alberto Núñez Feijóo definió a Sánchez y a su gobierno con un término preciso pendenciero 'pendenciero', ese que es propenso a riñas o a pendencias, ese es Pedro Sánchez. Y no lo digo solo por esa acreditada capacidad de buscar argumentos para enfrentar a los españoles, también lo digo por su política exterior".

"Después de las averías con Marruecos, con Argelia, que ha sido más producto de la torpeza que de la mala intención, ahora solo en una semana Sánchez ha abierto dos conflictos diplomáticos; uno con Argentina y otro con Israel,los dos literalmente innecesarios y los dos buscados deliberadamente porque este individuo no falla, si hay elecciones pone todo todos los asuntos de interés colectivo a su favor, manejándolos impúdicamente".

"Antes de que comenzara el pleno ya había anunciado que iba a utilizar el reconocimiento de Palestina como principal argumento para tapar sus problemas con los negocios impropios e indecorosos de su mujer, nos lo habían dicho y así fue. Este hombre justificó su decisión como un acuerdo de su gobierno de coalición con Sumar y argumentó que es una decisión que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española. Pero también una mayoría similar de españoles rechaza la amnistía y no por ello Sánchez les hace caso, así que ese argumento mejor no lo utilice".

"A favor del reconocimiento de Palestina pueden estar la mayoría de españoles, casi todas las cancillerías del mundo, si ese no es el problema. Incluso hay hasta un acuerdo mayoritario del Congreso PP-PSOE a favor del reconocimiento de dos estados, pero todo ello siempre vinculado a una paz que garantice la seguridad de Israel. Reconocer el estado palestino ahora cuando existe una guerra entre Israel y Hamás, iniciada por Hamás con los atentados del 7 de octubre, no parece el momento más indicado. Estados Unidos, Francia Alemania, Polonia, Italia mantienen en ese criterio. Los países democráticos del mundo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Australia tienen una estrategia común de ese asunto y Sánchez ha salido de ese grupo de países", ha insistido.

"Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel que es la única democracia de la zona. Esta decisión envalentona a Hamás, nos enfrenta Israel, perjudica a los palestinos, a los rehenes israelíes y descoloca a España de la política común de países que he nombrado y todo por el interés personal y electoral de un desequilibrado".

"No solo eso también apoyamos la expresa petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de detener a Netanyahu por crímenes de guerra y la vicepresidenta del Congreso esta gran inútil llamada Yolanda Díaz se graba un vídeo que concluye con el famoso lema 'del río al mar' que aboga por la desaparición del Estado de Israel. ¿Qué estado palestino vamos a reconocer Sánchez?¿ con qué gobierno con el de Hamás o el de la Autoridad Nacional Palestina?¿Con qué fronteras?¿Vas a respetar la existencia del Estado de Israel?¿Donde va a estar la capital de ese estado? Por cierto, los terroristas Hamás felices, han sido los primeros en felicitar a este individuo".

"¿Y todo esto por qué para qué? Pues lo peor es que tenemos la sospecha cierta de que se trata de una mera maniobra electoral, que no hay más plan, ni más estrategia que el corto plazo de las elecciones europeas. Sánchez es un pendenciero, su única estrategia es levantar muros, buscar peleas, le da lo mismo Milei que Netanyahu, los empresarios que los periodistas críticos, el caso es pegarse con alguien y luego hacerse la víctima".

Begoña Gómez

"Y por más que lo niegue con la boca pequeña nos situamos abiertamente contra Israel que es la única democracia de la zona.Dijo que es una gran profesional, que las críticas a sus negocios solo buscan debilitarle a él, pero no contestó a dos preguntas fundamentales que le hizo no Feijóo, preguntas que eran elementales ¿sabía usted que su mujer había firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos o adjudicaciones públicas y que consiguieron el plácet de su gobierno y cuándo lo supo, antes o después de la administración de las cosas?"

"Mientras tanto el juez que instruye la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez daba el auténtico titular de la jornada citando a declarar a alguno de los empresarios que han patrocinado los cursos de la esposa del presidente, entre ellos el famoso Barrabés, ahí está la clave de todo. Lo mosqueante es que ayer Sánchez no contestó a nada y cuando no se quiere contestar a algo tan sencillo es porque llevas pecado en la potencial respuesta a esa pregunta".

"Y la gran anécdota de la jornada es la pillada de Feijóo a Sánchez cuando lo estaba dando instrucciones a la presidenta del Congreso para que cortara su intervención. El presidente del Gobierno diciéndole a la presidenta del Congreso que calle al líder de la oposición".