Adelantos de los próximos discos de Ginebras, Los Estanques, The Killers, Delaporte, Calaveras, Everything Everything y La Trinidad.

Dos discos que ya tenemos entre nosotros, los de

Chucho y Como Vivir en el Campo.

Dos temas muy reivindicativos de H.E.R. y Public Enemy.

Los últimos singles de Joe Crepusculo, Ladilla Rusa, Toro y Moi, y Menta.

