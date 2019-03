Tus uñas dicen mucho de tí. Anota lo último para cuidarlas

Las manos son nuestra tarjeta de presentación y 'enseñar las uñas' en ocasiones puede asustar lo descuidadas que las llevamos. Por eso en la quinta entrega del podcast COPE Cool te damos unas pautas y te contamos las tendencias para lucirlas perfectas con la estilista Luz Belenguer y con Pablo Valero, de Opi:

-El primer paso (aunque parezca una obviedad), la higiene. "Hay que llevarlas siempre bien limpias".

-Limado correcto. Siempre en una dirección, para que no se laminen y utilizar una lima adecuada que no dañe las uñas. No hace falta cortarlas (a no ser que estén muy largas).

-La forma puede ser redondeada, recta cuadrada, almendrada, en pico o con forma de zapatilla de bailarina, pero siempre teniendo en cuenta la forma de nuestros dedos y manos. Siempre tratando de estilizarla.

-La cutícula, es preferible empujarla y recortar lo que sobra cuidadosamente en lugar de eliminarla (ya que protege). Hay productos exfoliantes y aceites que pueden ayudar en este paso.

-Antes de pintarlas, es bueno utilizar una base protectora. Después ya se puede proceder a dar el color (2 capas) y finalmente un 'top coat' para que quede más bonito y dure más.

.- Las tendencias para esta temporada pasan por tonalidades como rosas, pasteles, empolvados, color nude, o rosas vibrantes...

-El acabado mate se impone al brillante.

.- Y la supertendencia, el 'nail art' (uñas decoradas). Para Pablo Valero se trata de "un reflejo de la sociedad, de la influencia de la música que se expresa en las manos".

"Antes era algo anecdótico y ahora tiene mucha demanda", explica Luz Belenguer. En cuanto a motivos, tantos como imaginemos; flores, corazones, estrellas, palabras, joyitas, ilustraciones de otros artistas, imitación al mármol, difuminados...

