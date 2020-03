Las influencer apuestan por estos looks cómodos pero estilosos para la cuarentena en casa

En tiempos de coronavirus, las influencers han querido mandar un mensaje a todos sus seguidores animándoles a permanecer en casa durante estos días de cuarentena.

A pesar de que la ropa cómoda es la opción escogida en la mayoría de los hogares del país, estas celebrities han querido animar también al público a vestirse como si fuera un día más.

Marta Carriedo, recién llegada de Los Ángeles, ha optado por proponer un look básico pero muy acertado. En este caso ha subido en instagram, un total look haciendo hincapié en unos pantalones de cuero ajustados (una tendencia líder esta temporada) y una camiseta de cuello alto de rayas. Además, Marta ha querido dejar claro a sus seguidores que, a pesar de que el pijama y la cara lavada será la tendencia estos días, es también buen momento para cuidarse y sacarse el mejor partido a una misma.

La top model por excelencia en nuestro país, Nieves Álvarez, también se ha sumado al movimiento #YoMeQuedoEnCasa. La propuesta de esta celebritie no deja indiferente a nadie: camisa remangada y pantalones naranjas. La modelo adelanta, a través de una foto al sol en su terraza, una de las posibles tendencias de street style para la próxima temporada primavera - verano con este conjunto de ropa.

Marta Rimbau ha propuesto, ante las peticiones de sus seguidores, looks para teletrabajar desde casa. La influencer propone conjuntos cómodos pero muy estilosos. Llama la atención un total look beige compuesto por un pantalón ancho y un jersey de cuello alto sin mangas acompañado por una rebeca larga blanca. Aunque también ha querido hacer un guiño a las chaquetas XXL, una de las tendencias líderes a lo largo de estos meses.

Aunque no es un look como tal, nuestra Madame de Rosa ha mandado un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de instagram. En él, la influencer cuenta que cambia su trabajo en las redes sociales publicando looks llamativos por el traje de enfermera para ayudar en los hospitales. Un gesto alabado por todos.

Finalmente nos quedamos con el look de Gigi Vives. La influencer catalana nunca deja de sorprendernos y para pasar la cuarentena ha optado por un vestido largo cómodo y fresco.