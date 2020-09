Mangas 'jamón' y estilo motero, apuestas de Dominnico en la pasarela madrileña

En la segunda jornada de esta atípica pasarela madrileña en la que la mascarilla de Béjar es el accesorio más demandado junto al gel hidroalcohólico, se han visto las propuestas futuristas de Dominnico, piezas que lucirán mujeres de la generación Z y divas del espectáculo como Rosalía o Lady Gaga.

Domingo Rodríguez Lázaro, fundador y director creativo de Dominnico, (Alicante, 1994) es consciente del momento tan complicado por el que pasa la moda, y por ello ha considerado "necesario" estar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con humildad quiere mostrar su "lealtad" a la moda, ha explicado este viernes a Efe Rodríguez Lázaro, quien considera que el mundo de la moda "no es un festejo, es cultura, es trabajo".

Y con ese espíritu emprendedor y responsable, Domingo Rodríguez Lázaro ha confeccionado "Uhura", una colección en la que late el espíritu motero, prendas "que envuelve y modela al cuerpo de la mujer".

Fiel a su gusto por el movimiento artístico de la Bauhaus, la cultura pop y el Manga, este joven partiendo de la ciencia ficción ha creado la estética para una mujer "llamativa a la vez que madura, empoderada, luchadora y romántica", al estilo de la excéntrica Leeloo en la película "El Quinto Elemento" (1997).

The colours of @Dominnico_brand collection travel between the watercolored pastels, such as aqua green, blue, lilac and yellow.#MBFWMadridpic.twitter.com/oTkKkRdaqv