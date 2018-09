Como cada fin de semana, Carlos Herrera ha abierto el segundo volumen de 'Radio Carlitos Deluxe', un espacio donde cada madrugada del domingo, de 1 a 2 el comunicador mejor valorado de la radio española rebuscará en su reproductor de música para pinchar sus canciones preferidas.

ESCUCHA AQUÍ 'RADIO CARLITOS DELUXE', VOLUMEN II

En esta ocasión ha abierto el programa George Benson, del que Carlos Herrera ha destacado su gran punteo de guitarra. Y le ha seguido uno de los temas clásicos de Roxy Music: "More than this".

Herrera ha vuelto a 1975 para revivir el momento en el que un "pinchadiscos" le enseño el conocido "Art Garfunkel". Algo que Herrera nos ha querido recordar con su "Break Away".

En la lista de reproducción selectiva de Herrera han aparecido los míticos, Deep Purple, sobre los que ha dicho que son el sonido potente del rock y uno de los grupos de su vida. "El rock hecho con la mejor idea, o a veces, hecho con malas ideas". Lo ha hecho con su: Highway Star.

Estos y otros invitados son los que aparecerán en COPE cada madrugada de domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas. Pasen, escuchen y relájense.